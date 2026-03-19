El Salerm Puente Genil y otra asignatura pendiente: cumplir ante los rivales directos

Continúa el camino del Salerm Puente Genil por esta fase final de temporada dentro del Grupo 4 de Segunda Federación. Estimulados, aunque no en exceso, se presentan los de Álvaro Cejudo ante su vigesimoctava semana de competición en la categoría, iniciada fechas atrás con un valioso punto -aunque todavía insuficiente para la relajación- frente al histórico Recreativo de Huelva en el Manuel Polinario (0-0), y que culminará con otro duelo de calibre, aunque esta vez, directo por la permanencia: ante el Linares Deportivo en el Estadio Municipal de Linarejos, el domingo (12.00 horas). Una cita, como tantas otras, que volverá a poner en revisión el rendimiento rojillo frente a los rivales implicados en la lucha por la supervivencia dentro del cuarto escalón del fútbol nacional.

Una de cal, otra de arena

Y es que algo irregular se presenta la hoja de cuentas pontanesa llegado a este tramo de campeonato, con apenas otras siete jornadas enfrente. En ese lapso, el recorrido, tiempo ha dado para medirse con prácticamente todos los oponentes implicados en la pelea por quedarse en la división -marcada desde la novena posición en adelante, aproximadamente-, con balance muy variado: tres victorias (Antoniano, 2-1; Estepona, 1-2; Estepona, 1-0; Almería B, 1-0), cinco empates (La Unión, 0-0; Linares Deportivo, 1-1; Xerez DFC, 1-1; Melilla, 0-0; Málaga B, 0-0) y cinco derrotas (Antoniano, 4-0; Yeclano, 1-0; Xerez DFC, 1-0; Melilla, 1-0; Almería B, 2-1). O lo que es lo mismo: los de Puente Genil tan solo han logrado sumar de tres en el 23% de sus duelos directos este curso.

En ese trámite, también ha dado tiempo para dejar adjudicados algunos golaverages particulares, que podrían ser un recurso clave en el caso de empate a puntos una vez concluido el circuito regular de Liga. En este caso, el único a favor en la cuenta cordobesa es el pulso con el Estepona, mientras que empatado se mantienen con Almería B, La Unión, Málaga B y el propio conjunto linarense, estos tres últimos, eso sí, todavía pendientes de dirimir el cruce de esta segunda vuelta. Por contra, la mayoría de careos se han traducido en tropiezo: en caso de igualdad a final de ejercicio, prevalecerían Antoniano, Yeclano -aún queda el segundo partido-, Xerez DFC y Melilla.

Todo, con una lectura de fondo: los de Cejudo solo han logrado imponerse en los dos pleitos de la campaña natural a un equipo, el Estepona, único rival en tesitura similar al que también han logrado tumbar a domicilio.

Lo que asoma por delante

Porque el calendario restante del Salerm Puente Genil en este último arreón doméstico, a falta de solo siete jornadas para echar el telón -sinónimo de 21 puntos posibles-, se antoja movido, en todos los sentidos. De hecho, hasta cuatro duelos directos por la salvación aparecen por el camino, con los cruces ante, lógicamente, el Linares Deportivo (fuera), Yeclano (en casa), Málaga B (en casa) y La Unión (fuera).

Entre tanto, también quedará espacio para medir fuerzas con un par de aspirantes a dar el salto a Primera Federación este curso: Xerez CD (fuera), Deportiva Minera (en casa) y un Real Jaén que se ha enganchado con la zona noble (fuera).

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Muchos puntos en juego, 33 actualmente en la cuenta -solo a uno de la permanencia-, en puesto de play out y con la idea de, de aquí al cierre, enmarcarse en una horquilla de otros diez a 12 puntos para dar por certificada la estancia en la división. Con lo que conlleva.