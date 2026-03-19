La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sacará a subasta pública 14 inmuebles repartidos por diferentes provincias, incluida Córdoba, con el propósito de mejorar la eficiencia de recursos, según aprobó en la Asamblea General celebrada el pasado 15 de diciembre, así como para potenciar la nueva sede de la Federación Andaluza que se encuentra edificando en Sevilla.

Antiguo colegio de árbitros de Córdoba

En concreto, el inmueble que saca a subasta el organismo federativo en Córdoba se encuentra situado junto a la plaza de la Corredera, más concretamente cercano a la plaza del Socorro. El inmueble sirvió en su momento para la Delegación Cordobesa de Fútbol como colegio del comité de árbitros, que además de utilizarlo como sede administrativa del mismo, también se aprovechó como espacio de aprendizaje de los futuros colegiados, ya que se hizo distribución en su momento de aulas de la escuela de árbitros.

Entre los14 inmuebles que sacará a subasta la RFEF se encuentran pisos y locales de Vitoria, Almería, Badajoz, Gijón, Valencia, Madrid, Palencia, Pamplona y Sevilla, así como el mencionado en Córdoba.

Potenciar las federaciones autonómicas

Entre los 14 inmuebles que estaban "en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", como puntualizó Manuel Lalinde, director general de la RFEF, figura la antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid o un chalet de tres plantas con una superficie construida de trescientos noventa metros. Para la subasta, la RFEF ha optado por la empresa pública Segipsa para llevar a cabo la organización del proceso, cuyos ingresos irán destinados en parte a las federaciones autonómicas.

Subasta el 21 de mayo

La subasta, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de Madrid, se celebrará, a partir de las 16:00 horas, el próximo 21 de mayo, informó la la federación española en un comunicado.

"La RFEF da así un nuevo paso hacia la optimización de recursos, liberando el peso económico que supone el número de inmuebles en propiedad que no ofrecen una utilidad diaria", concluye el comunicado, que estaban "en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", como puntualizó Manuel Lalinde, director general de la RFEF, figura la antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid, un chalet de tres plantas con una superficie construida de trescientos noventa metros.

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"La RFEF da así un nuevo paso hacia la optimización de recursos, liberando el peso económico que supone el número de inmuebles en propiedad que no ofrecen una utilidad diaria", concluyó el comunicado.