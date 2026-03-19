Kick boxing
El Ponce Team Córdoba arrasa en Granada con once oros y confirma su gran momento
El club dirigido por Antonio Ponce vuelve a exhibir su potencial, con protagonismo para África Barrera, Andrés Barbero y Pepe González
El Ponce Team Córdoba volvió a firmar un fin de semana sobresaliente en competición al conquistar once medallas de oro en la cita celebrada en Granada, un resultado que refuerza el excelente momento de forma del club cordobés dentro del panorama andaluz de los deportes de contacto.
La entidad dirigida por Antonio Ponce, referente del kick boxing, volvió a demostrar el alto nivel competitivo de su estructura, consolidándose una vez más como uno de los grandes nombres dentro de las competiciones de ámbito autonómico.
Entre los nombres propios de la competición destacaron África Barrera y Andrés Barbero, dos de los deportistas más prometedores del equipo y aspirantes a disputar en octubre el Campeonato de Europa profesional de kick boxing. También sobresalió Pepe González, que continúa su preparación como aspirante al Campeonato de España profesional de Muay Thai.
El éxito de un trabajo planificado
Los once oros logrados en Granada reflejan el trabajo constante de un club que no deja de crecer y que mantiene una línea ascendente tanto en resultados como en proyección deportiva. Bajo la dirección de Antonio Ponce, campeón mundial de kick boxing, CEO del equipo y agente de la Guardia Civil, el Ponce Team ha construido una estructura reconocida por su exigencia, disciplina y capacidad para formar competidores al máximo nivel.
El éxito obtenido en Granada no hace más que confirmar la fortaleza de una escuadra cordobesa que sigue acumulando triunfos y que vuelve a situar a Córdoba en un lugar destacado dentro de los deportes de contacto andaluces y nacionales.
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