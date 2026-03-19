Óbito
Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España
EFE
Madrid
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.
Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.
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