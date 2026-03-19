Fernando Bello ya es el máximo anotador histórico del Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto atraviesa uno de los mejores momentos de su todavía corta historia. Las victorias logradas en las pistas del Círculo Gijón y del CB Jaén Paraíso Interior han devuelto al conjunto blanquiverde al liderato en solitario del Grupo Oeste de la Segunda FEB, acercándolo un poco más a su gran objetivo: proclamarse campeón de grupo para jugarse el ascenso a Primera FEB en una eliminatoria directa a doble partido frente al vencedor del Grupo Este.

En medio de ese excelente contexto colectivo, el club cordobés celebra también un hito individual de enorme valor simbólico. Fernando Bello ya es el máximo anotador histórico de la entidad que preside Rafael Blanco. El ala-pívot de Santiago de Compostela alcanzó esa condición tras firmar 13 puntos en la victoria en Jaén, una actuación que le permitió llegar a los 552 desde su llegada al club en el verano de 2023.

Con ese registro, Bello supera los 550 puntos que acumuló CJ Williamson durante la brillante campaña 2023-24, la temporada en la que el equipo blanquiverde consiguió el ascenso a la entonces LEB Plata, hoy denominada Segunda FEB.

Los máximos anotadores históricos

La clasificación histórica de anotadores del Córdoba Club de Baloncesto queda ahora encabezada por Fernando Bello con 552 puntos, seguido por CJ Williamson con 550, Gonzalo Orozco (546), Xavier Newson (465) y Lucas Muñoz (395).

El crecimiento del club en apenas cuatro años de existencia ha sido notable. Fundado en mayo de 2022, el Coto Córdoba arrancó su andadura en la N1 Nacional, dos categorías por debajo de la actual. En aquella primera temporada destacó con fuerza el alero estadounidense Xavier Newson, hoy jugador del Peñarroya en la Liga EBA, que firmó 465 puntos en 24 partidos, con una media de 19,3 por encuentro.

Su legado fue superado en la campaña siguiente por CJ Williamson, uno de los nombres propios del ascenso. El jugador estadounidense sumó 550 puntos en 30 partidos, para una media de 18,3, en una temporada clave para el crecimiento competitivo del club, que entonces dio el salto desde la Liga EBA a la LEB Plata tras adquirir los derechos deportivos de La Zubia.

Gonzalo Orozco controla el balón durante un encuentro. / A.J. González

Fernando Bello y Gonzalo Orozco

Entre esos grandes nombres sobresalen también dos jugadores que han trazado una evolución paralela en Córdoba: Fernando Bello y Gonzalo Orozco. Ambos aterrizaron en la campaña 2023-24 y ambos siguen siendo piezas fundamentales del proyecto.

Bello llegó procedente del Estradense, de la Liga EBA, y desde sus primeros pasos en Córdoba destacó por su capacidad para competir en la pintura, su entrega en el rebote y su utilidad también en el lanzamiento exterior. Su trayectoria no ha estado exenta de dificultades, ya que la pasada temporada sufrió una lesión que le apartó de las canchas durante buena parte del segundo tramo del curso. Aun así, ha sabido rehacerse hasta convertirse en una referencia histórica del club.

En el caso de Gonzalo Orozco, su progresión también ha sido constante. Formado en el Maristas de Córdoba, llegó al Coto procedente del Aridane, donde estuvo a las órdenes de Rafa Sanz. Con el paso de las temporadas ha ganado peso hasta consolidarse en la actual como uno de los directores de juego más importantes del equipo.

La aportación de Lucas Muñoz

No menos relevante fue la aportación de Lucas Muñoz, cuyo papel resultó esencial en los dos primeros años de crecimiento de la entidad. El base rambleño, hoy de nuevo en la N1 con el club de su localidad, dejó una huella importante en la evolución del proyecto.

Ahora, con Bello ya en lo más alto del ranking anotador y el equipo líder en solitario, el Coto Córdoba encara una nueva cita clave. Este domingo recibirá al Clavijo en Vista Alegre con la oportunidad de reforzar su primera plaza y seguir construyendo una temporada que puede acabar siendo histórica.