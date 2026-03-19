EUROPA LEAGUE
El Celta se exhibe en Lyon y avanza a cuartos de final
Los de Giráldez jugarán los cuartos de final contra el Friburgo
EFE
Pontevedra
Un partido de ensueño, en el que el Celta fue muy superior a un Olympique de Lyon que jugó con un futbolista menos desde el minuto 19 por la expulsión del senegalés Niakhaté, otorgó el billete al equipo gallego para los cuartos de final de la Liga Europa, en los que se enfrentará al Friburgo alemán, que esta tarde goleó al Genk belga (5-1).
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