Tanchyn cierra una temporada histórica en la NCAA con UMBC en el March Madness

La aventura de José Roberto Tanchyn en el March Madness llegó a su fin, pero no empaña una temporada para el recuerdo. El pívot lucentino puso punto final a su estreno en la NCAA-1, la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense, después de que su equipo, Maryland Baltimore County (UMBC), cayera por 83-86 ante Howard en la ronda previa de las eliminatorias por el título, disputada en Dayton.

El conjunto de UMBC fue a remolque durante buena parte del encuentro. Howard llevó la iniciativa en el marcador y obligó a los Retrievers a remar desde atrás casi hasta el final. A falta de pocos minutos, el equipo de Tanchyn se encontraba doce puntos abajo (67-79), una desventaja que parecía definitiva. Sin embargo, un arreón final devolvió la emoción al choque y permitió a UMBC disponer de un último triple sobre la bocina para forzar la prórroga. El lanzamiento no entró y ahí terminó una de las campañas más brillantes de la historia reciente del equipo.

Tanchyn volvió a partir como titular, algo ya habitual en los dos últimos meses del curso, confirmando el peso que había adquirido en la rotación. El jugador cordobés cerró el partido con 7 puntos y 5 rebotes en 20 minutos, en otra actuación sólida dentro de un escenario de máxima exigencia.

Tanchyn controla el balón ante la oposición de un defensor. / UMBC

Unos estadísticas interesantes

Más allá de la eliminación, la temporada del lucentino ha sido sobresaliente. Tanchyn concluye el curso con una media de 6,5 puntos y 5,4 rebotes en 19 minutos, unos números que crecieron de forma significativa en el tramo decisivo del año. En los dos últimos meses, coincidiendo con el gran momento de UMBC, elevó sus prestaciones hasta los 8,2 puntos y 7,6 rebotes en 24,8 minutos por partido. Los últimos nueve partidos los ha terminado anotando al menos un triple.

El balance colectivo también refleja la dimensión del éxito. UMBC cerró la campaña con 24 victorias y 9 derrotas, enlazando además doce triunfos consecutivos en el último mes y medio, antes de caer ante Howard. Esa racha permitió al equipo conquistar la Conferencia América Este, un hito que también situó a Tanchyn en un lugar privilegiado del deporte cordobés.

El primer cordobés campeón de conferencia

Y es que el pívot de Lucena ha hecho historia al convertirse en el primer cordobés en ganar una conferencia en la NCAA-1 del baloncesto estadounidense. Un logro de enorme valor para un jugador que, con solo 22 años —los cumple este 19 de marzo—, todavía tiene margen para seguir creciendo en el baloncesto universitario. Nunca hasta ahora había ganado un cordobés una conferencia de la NCAA-1 en el baloncesto universitario.

De hecho, Tanchyn podrá disputar una temporada más en Estados Unidos, por lo que tendrá la posibilidad de prolongar esta trayectoria ascendente y volver a intentarlo el próximo curso. Su estreno en la élite universitaria ha dejado una huella profunda y abre una puerta ilusionante para el futuro.