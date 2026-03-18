Baloncesto | Segunda FEB
La inscripción del pívot Karl Matute con el Coto Córdoba, en el aire
La Federación Española no le ha dado la licencia por un problema con la documentación, lo que ha provocado que el club presente un recurso
El último fichaje del Coto Córdoba de Baloncesto, el pívot estonio Karl Matute, podría no llegar a vestir la camiseta blanquiverde. Según ha podido saber este periódico, no está del todo claro que la entidad cordobesa presentara la documentación de Matute antes de la fecha límite fijada, el 28 de febrero. La disparidad de criterios ha provocado que la Federación Española no haya tramitado la licencia.
Ante la situación creada, el club que compite en la Segunda FEB ha presentado las pertinentes alegaciones ante la entidad que preside Elisa Aguilar. En unos días está previsto que conozca la resolución sobre este litigio.
Mientras tanto, Matute se encuentra entrenando en Córdoba junto al resto de jugadores del bloque cordobés. De hecho, fue presentado con el resto de la plantilla en el último partido como local de los cordobeses, el derbi andaluz que perdió por 69-74 ante el Starlabs Morón.
Un posible contratiempo
Si Matute no llegara a jugar los cordobeses, la plantilla se quedaría con once jugadores con licencia FEB hasta el final de la temporada. Sí que podría inscribir un fichaje en caso de que se produjera una lesión grave, lo que le daría, en ese caso, la opción de incorporar un nuevo jugador para sustituirlo.
Precisamente, la mayor carencia que tiene la plantilla del Coto es la de un pívot reboteador y de envergadura que ayude en esta labor a Kevin Schutte, el único jugador de ese perfil del que disponen los blanquiverdes.
Paralelamente, el Coto Córdoba jugará este miércoles su partido aplazado de la 17ª jornada. Una victoria en la cancha del CB Jaén le permitiría recuperar el liderato en solitario de la clasificación.
El título del Grupo Oeste como objetivo
El club cordobés quiere la primera plaza del Grupo Oeste a la conclusión de la fase regular, para así jugarse el ascenso a la Primera FEB en una eliminatoria a doble partido contra el campeón del Grupo Este. Si perdiera ese hipotético duelo o si no quedara campeón de su grupo, tendría que competir por el otro camino, el largo, para lograr el ascenso: disputar tres eliminatorias para lograr una plaza en la Primera FEB de la próxima temporada.
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