El Coto Córdoba recupera el liderato en solitario tras asaltar la cancha del CB Jaén

El Coto Córdoba de Baloncesto recuperó el liderato en solitario de la Segunda FEB al vencer por 80-87 en la cancha del CB Jaén Paraíso Interior. Los jugadores cordobeses superaron a base de triples (13) a un equipo que llevaba cuatro victorias seguidas desde la llegada de su nuevo técnico, Javier Carrasco.

El Coto inició el choque con un nivel de acierto fuera de lo normal. Todo le entraba a los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez. Por 2-15 vencía en el minuto 4 ante un sorprendido conjunto local. El hueco creció hasta los 17 puntos en el 8 (12-29).

Black lideraba, con once puntos y tres triples, a un equipo que en el minuto 8 ya contaba con siete jugadores con puntos. El festival en ataque provocó que los cordobeses defendieran menos que en otras ocasiones. El conjunto jienense aprovechó la circunstancia para acercarse a siete puntos a la conclusión del primer cuarto (19-29).

El CB Jaén se acerca en el marcador

El segundo periodo empezó de una manera similar al anterior. Los puntos de Ndiaye y Schutte mantuvieron la diferencia en 16 puntos en el minuto 15 (22-38). El partido parecía entonces que iba a ser un paseo para los cordobeses. Sin embargo, entonces despertó el CB Jaén. Todo lo que le anotaba el Coto en el inicio del primer cuarto le entraba ahora al Jaén. Cuatro triples de los locales dejaron la renta del Coto en dos puntos a unos segundos del descanso (40-42). Los de Gonzalo Rodríguez se marcharon a los vestuarios con un 42-44 que lo dejó todo abierto de cara a la segunda parte.

Las rotaciones y cambios tácticos del entrenador gallego no evitaron que en cuatro minutos desapareciera la diferencia lograda por sus jugadores con anterioridad. El Coto, que anotó seis triples en los primeros ocho minutos, no logró ninguno más en los doce siguientes. A los cordobeses les faltó consistencia en defensa para mantener la diferencia obtenida en cuanto bajó su espectacular acierto anotador inicial.

El Coto saltó a la cancha en el tercer cuarto de nuevo en plan arrollador. Cinco jugadores colaboraron en un parcial de 0-12 que volvió a romper el partido (42-56, minuto 23). Gonzalo Orozco, que ya llevaba siete asistencias a estas alturas de choque, era el director de orquesta de los cordobeses.

Fernando Bello intenta un lanzamiento ante dos defensores del CB Jaén. / CÓRDOBA

El Coto sentencia el encuentro

A base de triples volvió el Coto a dispararse en el marcador, pues ya llevaba cinco en los primeros ocho minutos del tercer cuarto. El duelo estaba por entonces roto, pues los de Gonzalo Rodríguez vencían por 17 puntos en el minuto 28 (50-67). El marcador era de 56-67 antes del inicio de los diez minutos definitivos.

El Coto no quiso sorpresa alguna en el último cuarto. Cinco puntos de Fernando Bello situaron a los cordobeses con una ventaja de 16 puntos (56-72) en el minuto 32. El choque no dio ya para mucho más. El CB Jaén acabó rindiéndose a la evidencia de que no era el día para sorprender al equipo con mejor plantilla de la liga. El Coto Córdoba acabó anotándose un triunfo espectacular que le ha vuelto a situar en lo más alto de la clasificación.