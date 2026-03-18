El Circuito Provincial de Pádel alcanza su tercera edición con seis pruebas y cerca de 400 deportistas

El Circuito Provincial de Pádel de la Diputación de Córdoba ha alcanzado en 2026 su tercera edición, convertido ya en una de las propuestas más sólidas del calendario deportivo provincial. La competición contará este año con seis pruebas y reunirá a cerca de 400 deportistas, consolidando así su crecimiento e implantación en distintos puntos de la geografía cordobesa.

La presentación oficial del cartel tuvo lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en un acto en el que participaron el delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín; Manuel Herrera, en representación de la Federación Andaluza de Pádel; Rafael Pedregosa, representante del Club Apadelcor y director técnico del circuito; y la deportista Claudia Raya, imagen del cartel de esta edición.

Dos jugadoras, en un encuentro de pádel. / A.J. González

Las sedes del circuito

Durante el acto, Antonio Martín destacó la importancia de un circuito que sigue ampliando su alcance territorial y su impacto en la provincia. La competición visitará este año municipios como Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Pozoblanco y Montilla, antes de cerrar la temporada con un Máster Final en diciembre en la capital cordobesa.

El delegado provincial subrayó que esta iniciativa permite seguir impulsando la práctica deportiva en el ámbito local y acercar el pádel a nuevos públicos. El circuito mantendrá además una estructura competitiva abierta a diferentes perfiles de jugadores, con pruebas en las categorías de absoluta, veteranos y menores, lo que favorecerá la participación de deportistas de distintas edades y niveles.

Jornadas de promoción en cada sede

Más allá del plano estrictamente competitivo, el Circuito Provincial de Pádel volverá a reforzar su dimensión social y formativa. En cada una de las sedes se celebrarán jornadas de promoción para escolares y actividades de pádel adaptado, con el objetivo de fomentar el acceso al deporte y potenciar su carácter inclusivo.

Con esta nueva edición, la Diputación de Córdoba reafirma su apuesta por el deporte como herramienta de dinamización social, convivencia y desarrollo en los municipios, utilizando el pádel como vehículo para promover hábitos de vida saludables y reforzar el tejido deportivo provincial.