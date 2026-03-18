El Bayern, con un histórico Harry Kane, vuelve a aniquilar a la Atalanta

El Bayern de Múnich pasó por encima de la Atalanta, de nuevo en el Allianz Arena. Con un 4-1 en la vuelta, el equipo de Vincent Kompany no dejó ni una opción al de Palladino de remontar el contundente resultado de la ida, y se marchó de Alemania con un más que irrebatible 10-2 en el cómputo final.

En un encuentro con pocas disputas, destacó un un nuevo doblete de Harry Kane, el goleador más en forma de la temporada en la élite del fútbol europeo.Con su primer tanto de penalti, el inglés llegó a la cifra de los 50 goles en la UEFA Champions League a lo largo de su carrera, el segundo de la noche tras Mo Salah, que llegó a la misma cifra.

Necesitó dos oportunidades, sin embargo. Marco Sportiello le paró el primer intento de tiro desde los once metros, pero se había adelantado de la línea. Kane repitió el tiro y no falló, fuerte raso a la izquierda del portero.

E incluso pudo ampliar su cuenta goleadora, y suma 10 en esta edición de la Liga de Campeones. Se zafó de forma brillante de los defensores de la 'Dea' dentro del área y enlazó un tiro certero que entró por la escuada de Sportiello. Como ya pasó en la Bundesliga, Kompany le dio descanso de cara a los próximos compromisos importantes del equipo.

El joven Lennart Karl maquilló la goleada y cuando ni el partido ni la eliminatoria ya no tenían más para dar, Luis Díaz, expulsado este fin de semana, tiró del equipo y puso el último de los locales antes de que Lazar Samardžić marcara el gol del honor para el equipo de Bérgamo.

Urbig, titular

Los nombres de Leonard Prescott y Jonas Urbig fueron algunos que más sonaron esta semana. Ante la 'crisis' de lesiones en la portería del Bayern, finalmente Kompany pudo contar con Urbig, que se recuperó a tiempo de su conmoción cerebral, y dejó sin debutar a Prescott, el juvenil de 16 años y 176 días que hubiera sido el portero más joven en debutar con el equipo bávaro desde 1963.

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A pesar de eso, el joven estuvo en el banquillo del Allianz, y puede tener más oportunidad más adelante. El portero titular del equipo Manuel Neuer (39 años), sufre rotura de una fibra muscular en la pantorrilla izquierda, Sven Ulreich (37 años), se lesionó esta jornada de la liga alemana con una rotura en el aductor derecho y Leon Klanac (19 años), portero del filial, lleva lesionado desde enero.