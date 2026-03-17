Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba busca en Jaén una victoria para recuperar el liderato en solitario
El conjunto blanquiverde visita al CB Jaén en el partido aplazado de la 17ª jornada con el objetivo de dar otro paso hacia el título del Grupo Oeste de la Segunda FEB
El Coto Córdoba de Baloncesto regresa este miércoles a la competición en la Segunda FEB con un duelo de enorme trascendencia en la pelea por el liderato. El equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez visitará al CB Jaén en el encuentro aplazado correspondiente a la 17ª jornada, previsto para las 18.30 horas en el Olivo Arena, con el arbitraje de Juan Jesús Betanzos y Francisco Javier Almansa.
El conjunto cordobés afronta una semana especialmente exigente, con tres compromisos concentrados en apenas unos días. Tras imponerse el pasado sábado al Círculo Gijón, el bloque blanquiverde se mide ahora al cuadro jienense antes de cerrar este exigente tramo de calendario el próximo domingo en casa frente al Clavijo Logroño.
La cita en Jaén tiene un valor añadido para los intereses cordobeses. Una victoria devolvería al Coto el liderato en solitario, un objetivo prioritario para un equipo que aspira a cerrar la fase regular como campeón del Grupo Oeste y jugarse el ascenso a la Primera FEB en una eliminatoria a doble partido ante el vencedor del Grupo Este.
Una prueba de madurez
Por ello, el encuentro en el Olivo Arena se presenta como una auténtica prueba de madurez competitiva. El conjunto de Gonzalo Rodríguez sabe que no puede permitirse un tropiezo si quiere depender de sí mismo en la carrera por el primer puesto.
Uno de los aspectos que se antojan determinantes será el control del rebote, un factor que ya ha marcado algunos partidos recientes del cuadro blanquiverde y que puede volver a resultar clave ante un rival que ha crecido mucho en las últimas semanas.
Un cambio de técnico revitalizador
Enfrente estará un CB Jaén muy distinto al que cayó en la primera vuelta en Vista Alegre por 86-64. Desde entonces, el conjunto jienense ha cambiado notablemente su dinámica. Hace un mes, el club decidió relevar a su técnico y poner al frente del equipo a Javier Carrasco, en un intento por reactivar a una plantilla que por entonces cerraba la clasificación con un balance de tres victorias y catorce derrotas.
La apuesta ha dado resultado inmediato. El nuevo entrenador ha comenzado su etapa con cuatro victorias consecutivas, un impulso que ha permitido al CB Jaén abandonar la última plaza y volver a creer en la permanencia. El conjunto jienense, debutante en una categoría tan exigente como la Segunda FEB, afronta ahora el tramo decisivo del curso con el objetivo claro de asegurar su continuidad.
El Coto, por su parte, llegará a la cita con la intención de imponer su mayor regularidad, su ambición clasificatoria y la profundidad de una plantilla que, en principio, estará disponible al completo para un choque de enorme importancia en el futuro inmediato del equipo. El Olivo Arena pondrá a prueba la solidez de un Coto Córdoba que quiere seguir soñando a lo grande.
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