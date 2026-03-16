Helena Castillo brilla en Sabadell con tres medallas en el Campeonato de España

La natación cordobesa volvió a dejar su sello en un gran escenario nacional gracias a Helena Castillo. La joven deportista del Natación Córdoba firmó una actuación destacada en el Campeonato de España absoluto, sub 20 y júnior de Sabadell, donde logró un total de tres medallas en categoría júnior, dos de ellas de oro.

Castillo se proclamó campeona en las pruebas de 800 y 1.500 metros libres del año 2010, confirmando su enorme potencial en las distancias de fondo. Además, completó su brillante participación con una medalla de bronce en los 200 libres, en un campeonato en el que rozó incluso una cuarta presea tras finalizar en la cuarta posición de los 400 libres.

Una de las principales fondistas del país

La actuación de la nadadora cordobesa ratifica el gran momento deportivo que atraviesa. No en vano, hace apenas seis semanas ya había subido al podio nacional al conquistar el bronce en los 5.000 libres júnior 1 en el Campeonato de España de fondo, celebrado en Elche.

Con estos resultados, Helena Castillo consolida su progresión dentro de la natación española y se reafirma como una de las jóvenes promesas más destacadas del panorama andaluz y nacional.

Sergio Rojas, Guillermo Aragón y José Carlos Romero. / CÓRDOBA

Los cordobeses finalistas

Otros nadadores de la provincia también destacaron. Helena Castillo concluyó sexta en 200 mariposa en la categoría absoluta. Entre los júniors, alcanzaron plazas de finalista Reyes Marqués y María González (CN Montilla) y Sergio Rojas y José Carlos Romero (Navial).

El calendario no se detiene en Sabadell, ya que el próximo fin de semana, la localidad catalana volverá a acoger un evento nacional, el Campeonato de España infantil de invierno, otra cita de relevancia para la natación base nacional.