La Guzmán El Bueno regresa con más de 4.000 participantes y una nueva zona de salida y meta en Carlos III

La Guzmán El Bueno ya está de vuelta y Córdoba se prepara para vivir una de las grandes citas de su calendario deportivo. La prueba, una de las tres más importantes del año en la capital, arrancará el próximo sábado a las 9.00 horas con una edición que reunirá a más de 4.000 participantes, con aproximadamente 3.000 ciclistas y 1.000 corredores a pie. La cita llegará con novedades destacadas, tanto en el plano organizativo como en el deportivo.

La presentación oficial tuvo lugar en el Centro de Recepción de Visitantes, donde se confirmó el principal cambio logístico de este 2026. La zona de salida y meta no estará, ni en la sede de la brigada militar que da nombre a la carrera, el lugar elegido en las anteriores ediciones, ni en El Arenal, el emplazamiento anunciado inicialmente hace meses. El nuevo centro neurálgico del evento estará ubicado en la Avenida Carlos III, donde también se desarrollará la recogida de dorsales y se instalará la habitual Feria del Corredor.

La Guzmán mantendrá su tradicional prueba ciclista, que volverá a contar con un recorrido de 105 kilómetros, pero además recuperará una disciplina muy esperada: la carrera a pie de montaña, el trail, que regresa al programa tras varios años de ausencia. Esta modalidad no se celebraba desde 2017 y volverá con un trazado de entre 60 y 63 kilómetros, devolviendo al evento una de sus vertientes más atractivas y exigentes.

El calendario del evento

La actividad comenzará ya en la víspera de la prueba. El día 20, entre las 11.00 y las 20.00 horas, los participantes podrán retirar sus dorsales en la sede del evento, donde también se abrirá la Feria del Corredor. Además, la organización ofrecerá una última franja de recogida el mismo día de la competición, entre las 6.30 y las 8.00 horas.

En lo puramente deportivo, la Guzmán volverá a atravesar algunos de los paisajes más reconocibles y exigentes de la Sierra Morena cordobesa. El recorrido mantendrá su esencia y carácter, con pasos por enclaves míticos como el Arrastraculos, uno de los puntos más simbólicos para los participantes y aficionados. Esa combinación de dureza, belleza paisajística e identidad propia ha convertido a la prueba en una referencia dentro del panorama nacional del MTB y el trail.

Entre los nombres propios anunciados destaca el del malagueño Luis Ángel Maté, uno de los ciclistas españoles con mayor recorrido en el pelotón profesional durante la última década. Su presencia eleva aún más el nivel competitivo de una cita que no solo moviliza a miles de deportistas, sino también a una gran masa de seguidores del ciclismo y la montaña.

La presentación de la 21ª edición de la Carrera Guzmán el Bueno, en el Centro de Recepción de Visitantes. / A.J. González

Los últimos ganadores

En cuanto al palmarés reciente, el toledano David Arroyo y la aguilarense Carmen Martín fueron los vencedores de la pasada edición en la modalidad ciclista. En el trail, los últimos ganadores fueron el madrileño Teófilo Fernández y la cordobesa Inma Mellado, que se impusieron en 2017, última ocasión en la que esta disciplina formó parte del programa.

La Guzmán El Bueno vuelve así con fuerza, con un formato renovado y el objetivo de seguir consolidándose como una de las grandes referencias del deporte de aventura en Andalucía.