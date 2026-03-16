El Coto 2009 conquista el primer título andaluz del Córdoba Club de Baloncesto

El Coto 2009 ya forma parte de la historia del Córdoba Club de Baloncesto. El conjunto cordobés conquistó el primer título andaluz de la entidad al proclamarse campeón en la categoría júnior femenina, después de imponerse por un ajustado 61-59 al Vegas del Genil en la gran final disputada en Punta Umbría.

La victoria tuvo un enorme valor competitivo y emocional, ya que llegó tras una remontada espectacular. El equipo dirigido por Manuel Figueroa y Pablo de Cabo fue claramente de menos a más en el encuentro, pues consiguió levantar una desventaja de 14 puntos en el último cuarto, frente a un rival que se bloqueó por completo en el tramo decisivo. De hecho, el Vegas del Genil no logró anotar ninguna canasta en juego durante los diez minutos finales, circunstancia que permitió al cuadro cordobés culminar una remontada para el recuerdo.

El título redondeó un campeonato sobresaliente para el baloncesto femenino cordobés. Antes de la final, el Coto 2009 ya había dejado una exhibición de autoridad en semifinales al superar al Unicaja Málaga por 80-65, confirmando que llegaba al desenlace con argumentos para pelear por todo.

Bronce para el Cordobasket

La actuación cordobesa en el campeonato no se limitó al oro del Coto. El Cordobasket también completó una gran participación y se colgó la medalla de bronce. Tras caer en semifinales precisamente frente al Vegas del Genil por 76-81, el conjunto cordobés reaccionó con fuerza en el partido por el tercer puesto y derrotó al Unicaja por 77-58.

Gracias a sus resultados, Coto Córdoba y Cordobasket estarán presentes en el Campeonato de España, que se celebrará en Huelva del 26 de abril al 2 de mayo, confirmando el excelente momento de la cantera femenina de la provincia.

Jugadoras del Cordobasket júnior. / CÓRDOBA

Tres medallas andaluzas con tres clubes diferentes

El logro del Coto 2009 adquiere todavía más mérito al tratarse de una generación formada por jugadoras de primer año júnior. Pese a ello, el grupo ha demostrado una madurez competitiva extraordinaria y suma ya un recorrido impresionante en campeonatos autonómicos. No en vano, estas jugadoras han disputado tres finales andaluzas con tres clubes distintos. Hace tres años se proclamaron campeonas de Andalucía en categoría infantil con La Salle, mientras que la pasada temporada lograron la plata cadete dentro de la estructura del Ciudad de Córdoba.

También hay continuidad en el banquillo. Las dos primeras finales llegaron con Pablo de Cabo como primer entrenador, mientras que en esta tercera cita el equipo ha estado dirigido por Manuel Figueroa como técnico principal, con De Cabo como segundo.

El Coto 2009 ya ha dejado su huella. Y lo ha hecho a lo grande: con una remontada inolvidable, un título histórico y la sensación de que esta generación todavía tiene mucho por escribir.