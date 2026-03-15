Balonmano | División de Honor Oro
El Rahi Sepisur Adesal cede en el último suspiro ante el Oviedo y complica su pelea por el ascenso
El conjunto de La Fuensanta cae por 23-24 frente al Lobas Global Atac Oviedo tras encajar el gol definitivo a cinco segundos del final
El Rahi Sepisur Adesal Córdoba dio un paso atrás en su carrera por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola tras caer por un ajustado 23-24 ante el Lobas Global Atac Oviedo, uno de sus rivales directos en la zona alta de la clasificación. El conjunto cordobés rozó al menos el empate, pero acabó cediendo en un desenlace cruel, decidido por un tanto de Camila Méndez a falta de cinco segundos para la bocina.
El partido comenzó con un Adesal obligado a remar. El conjunto asturiano arrancó mejor y tomó las primeras ventajas del choque, hasta colocarse con un 2-4 en el minuto 6. Sin embargo, el equipo dirigido por Rafa Moreno reaccionó con personalidad, ajustó su juego y consiguió darle la vuelta al marcador mediado el primer tiempo (9-8, minuto 16).
La igualdad fue la nota dominante durante toda la primera mitad. Ambos equipos compitieron con intensidad, sin apenas concesiones y manteniendo un pulso constante en cada ataque. En ese contexto, el Adesal logró marcharse al descanso con una mínima ventaja (12-11) que mantenía intactas sus opciones de sumar un triunfo de enorme valor.
Máxima igualdad en la segunda mitad
La segunda mitad mantuvo el mismo guion de máxima tensión, aunque fueron las visitantes las que supieron manejar mejor los pequeños detalles. El Oviedo tomó una ligera renta y la administró con inteligencia en los minutos decisivos. A falta de cinco minutos para el final, el Adesal se encontraba por detrás en el marcador (20-22), obligado a un último esfuerzo.
La reacción local llegó de la mano de Lucía Vacas, que, pese a arrastrar molestias en una mano, firmó el empate a 23 goles cuando restaban apenas 27 segundos para el final. Parecía que el equipo cordobés salvaba al menos un punto en un duelo de máxima exigencia, pero el balonmano volvió a mostrar su lado más cruel.
En la última posesión visitante, Camila Méndez encontró el camino del gol y dio la victoria al cuadro ovetense con un lanzamiento que dejó sin respuesta al conjunto de La Fuensanta cuando solo quedaban cinco segundos.
Los números del Adesal
Por parte del Adesal jugaron Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (1), Zoe Turnes (1), Carla Montero (4), Lucía Vacas (5), Irene Lesmes, Fátima Acuña (3), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda, Jessica Oliva y Andrea Roda (4).
La derrota supone un golpe anímico y clasificatorio para el equipo cordobés, que dejó una buena imagen competitiva pero se quedó sin premio en uno de esos partidos que pueden marcar una temporada.
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