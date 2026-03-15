Puente Genil culmina la transformación del Polinario con una inversión de más de 766.000 euros

El Campo de Fútbol Municipal Manuel Polinario “Poli” luce ya una nueva imagen tras la finalización de las obras de renovación impulsadas por el Ayuntamiento de Puente Genil, una actuación que ha supuesto una inversión total de 766.255,99 euros y que refuerza la apuesta municipal por la mejora de las infraestructuras deportivas.

Los trabajos, ejecutados entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, han permitido una modernización integral del recinto, con dos actuaciones principales: la construcción de un nuevo graderío, con un coste de 510.337,97 euros, y la sustitución del césped artificial del terreno de juego, por un importe de 252.489,89 euros. A ello se han sumado otras intervenciones complementarias destinadas a mejorar la funcionalidad, la comodidad y la seguridad del estadio.

Durante la visita institucional a las instalaciones, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, acompañado por los concejales Rafael Ruiz y Rafael Morales, además del presidente del Salerm Cosmetics Puente Genil FC, Francisco Cabeza, puso en valor el alcance del proyecto. El regidor subrayó que la actuación refleja una apuesta decidida del equipo de Gobierno por seguir elevando el nivel de los equipamientos públicos vinculados al deporte.

Una jugada del Salerm-Recreativo con la nueva grada al fondo. / Tino Navas

Una capacidad en la grada ampliada a 1.500 espectadores

La obra ha permitido dotar al estadio de un nuevo graderío frente a la tribuna principal, destinado a la afición visitante, con servicios anexos como aseos, kiosco y taquilla. Gracias a esta ampliación, el recinto alcanza una capacidad global cercana a los 1.500 espectadores.

Además, en la grada principal se ha llevado a cabo una reordenación de espacios para descongestionar el acceso central, trasladando servicios y bar a los extremos y permitiendo la instalación de nuevas filas de asientos. También se ha ampliado lateralmente la cubierta de la tribuna para ofrecer protección completa a los aficionados en caso de lluvia o mal tiempo.

La renovación no se ha limitado a las gradas. El proyecto ha incorporado una plataforma específica para prensa y retransmisiones, situada tras el palco presidencial, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la información. También se han acometido mejoras en el entorno del campo, como el nivelado del terreno de entrenamiento reutilizando parte del césped retirado, el forrado en granito de escaleras deterioradas, el pintado de la fachada principal, el adecentamiento de zonas terrizas y la reparación de vestuarios.

La apuesta por una instalación municipal

A todo ello se suma el refuerzo extraordinario de la iluminación del estadio, realizado con motivo del encuentro de Copa del Rey disputado en octubre de 2025 entre el Salerm Puente Genil y el FC Cartagena, una cita que también sirvió para proyectar la imagen del recinto en el ámbito nacional.

Desde el club, su presidente Francisco Cabeza agradeció la inversión realizada por el Ayuntamiento y destacó que la mejora del Polinario permitirá seguir atrayendo acontecimientos deportivos de relevancia a la localidad.

Con esta remodelación, el Polinario da un salto de calidad y se adapta a las exigencias actuales del fútbol y del deporte local, consolidándose como una instalación más moderna, funcional y preparada para el futuro.