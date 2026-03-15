Miguel Ruiz y Ariadna Carrasco mandan en la CP Puente Romano

La CP Puente Romano volvió a confirmar su peso dentro del calendario atlético cordobés, con una edición marcada por la alta participación y el dominio del Club de Atletismo Cordobés. Miguel Ruiz y Ariadna Carrasco se proclamaron vencedores absolutos de la séptima prueba del año del circuito provincial de carreras populares, en una jornada que reunió a cerca de 700 atletas entre todas las categorías.

Jesús Alguacil, Miguel Ruiz y Sergio Espejo, en la meta. / Chencho Martínez

En la carrera masculina, el malagueño Miguel Ruiz firmó un triunfo trabajado tras mantener un bonito duelo con el egabrense Jesús Alguacil, del Trotasierra, a lo largo de gran parte del recorrido. La igualdad entre ambos se mantuvo durante buena parte de la prueba, pero la mayor punta de velocidad del corredor cordobés en el tramo final resultó decisiva para desequilibrar la balanza y asegurar la victoria.

En categoría femenina, Ariadna Carrasco volvió a exhibir su excelente momento de forma. La atleta del Club de Atletismo Cordobés dominó con autoridad los más de ocho kilómetros del trazado y se adjudicó el triunfo con solvencia, confirmando su regularidad en este inicio de temporada.

Una cordobesa en plena forma

La victoria de Carrasco supone además su segundo triunfo del año, después del logrado el pasado 28 de febrero en la Milla Ciudad de Córdoba Culdecor, lo que refuerza su papel como una de las grandes protagonistas del circuito provincial.

La prueba se desarrolló en una mañana ideal para la práctica del atletismo, con una notable presencia de público y un ambiente inmejorable en torno a una cita ya plenamente consolidada. La respuesta de los corredores volvió a ser sobresaliente, hasta el punto de que la organización agotó los 700 dorsales disponibles varios días antes de la celebración del evento.

La CP Puente Romano dejó así una nueva jornada de éxito para el atletismo popular cordobés, con nivel competitivo, participación masiva y dos nombres propios que volvieron a sobresalir sobre el asfalto: Miguel Ruiz y Ariadna Carrasco.