Fórmula 1
Los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí no se disputarán en abril por la guerra de Irán
La FIA ha anunciado que las pruebas, que estaban previstas para los próximos 12 y 19 del mes, no serán sustituidas por otras
EFE
Los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí, la cuarta y la quinta prueba, respectivamente, del Mundial de Fórmula 1 "no se disputarán en abril", según acaba de anunciar, a través de un comunicado, la FIA (Federación Internacional del Automóvil).
El Gran Premio de Baréin estaba previsto el próximo 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudí iba a tener lugar en Yeda el 19 de ese mes, pero el conflicto bélico desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán; y la posterior respuesta de ésta han motivado la cancelación de estas dos pruebas.
"Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se realizarían sustituciones en abril. Las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas previstas", informa el citado comunicado. "Esta decisión se ha tomado tras haberlo consultado totalmente con la FIA y los promotores correspondientes", añade.
"Si bien fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio", comenta el italiano Stefano Domenicali, presidente y Consejero Delegado de la Fórmula Uno.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores por su apoyo y comprensión, ya que esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan", añadió Domenicali.
"Baréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y esperamos regresar a ambos países tan pronto como las circunstancias lo permitan", declaró el emiratí Mohammed Bin Sulayem, presidente de la FIA.
"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los promotores, nuestros socios y nuestros compañeros de todo el campeonato por el enfoque colaborativo y constructivo que ha derivado en la toma de esta decisión", añadió, en el citado comunicado, Bin Sulayem.
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