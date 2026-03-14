Falta de acierto en el Polinario: reparto de puntos entre Salerm Puente Genil y Recreativo de Huelva

El Salerm Puente Genil firmó tablas ante el Recreativo de Huelva en un encuentro marcado por la igualdad y las escasas ocasiones claras. El conjunto rojillo tuvo sus mejores momentos tras el descanso, pero no logró romper el empate ante un rival que también dispuso de aproximaciones peligrosas, especialmente en la primera mitad. El punto permite seguir sumando, aunque los pontaneses continúan ocupando la posición de play out en el Grupo 4 de Segunda RFEF.

Primeros avisos visitantes

El encuentro arrancó con el Decano tratando de llevar la iniciativa y con una primera llegada que dejó claro el peligro del conjunto onubense. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Aitor probó fortuna con un disparo que se marchó rozando el lateral de la portería defendida por Benito del Valle.

Con el paso de los minutos, el partido fue entrando en una fase de mayor control táctico. Ambos equipos se mostraban ordenados y con pocas concesiones defensivas, lo que provocó que el juego se desarrollara principalmente sin demasiadas aproximaciones claras a las áreas.

Alcanzada la media hora de juego, el marcador seguía reflejando la igualdad vista sobre el césped. Ni el Salerm ni el Recreativo lograban encontrar espacios suficientes para generar peligro real. Sin embargo, en el minuto 37 llegó la ocasión más clara del primer tiempo. Aitor volvió a aparecer en ataque y su disparo terminó estrellándose en el larguero, dejando el susto en la grada del Manuel Polinario.

Reacción rojilla tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Salerm Puente Genil salió con una actitud más ofensiva. Los de Álvaro Cejudo buscaron adelantar líneas y generar peligro en campo rival. La primera ocasión clara para los pontaneses llegó justo en la reanudación, cuando Alan Araiza dispuso de una buena oportunidad para abrir el marcador, aunque la acción no terminó en gol.

Casi a renglón seguido, el conjunto rojillo volvió a acercarse con peligro. Polaco protagonizó una nueva llegada que estuvo cerca de romper el empate, en una fase del partido en la que el Salerm parecía haber dado un paso adelante.

El combinado onubense también tuvo su momento en la segunda mitad. En el minuto 51, concretamente, Benito del Valle tuvo que intervenir con una buena parada para evitar el tanto visitante y mantener el empate. Poco después, en el 54, los visitantes volvieron a generar una acción peligrosa que se quedó cerca de terminar en gol, pero sin mover el empate.

Un empate que mantiene la tensión

A partir de ese momento, el encuentro volvió a equilibrarse. Ambos equipos intentaron buscar el gol de la victoria, pero sin asumir excesivos riesgos y manteniendo la solidez defensiva. Las aproximaciones existieron, aunque ninguna de ellas tuvo la claridad suficiente para alterar el marcador.

El pitido final confirmó el empate sin goles en el Manuel Polinario. Un resultado que refleja la igualdad del choque y que permite al Salerm Puente Genil sumar un punto más en la clasificación. Sin embargo, el conjunto pontanés continúa situado en puestos peligro, por lo que deberá seguir peleando en las próximas jornadas para alejarse de la zona comprometida de la tabla.