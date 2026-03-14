El Coto Córdoba responde en Gijón con una victoria sólida para seguir en la pelea por el liderato

El Coto Córdoba de Baloncesto recuperó la senda del triunfo en la pista del Círculo Gijón con una victoria de peso por 79-91, un resultado que permitirá al conjunto de Gonzalo Rodríguez mantenerse firme en la batalla por el primer puesto del Grupo Oeste de la Segunda FEB.

El encuentro no comenzó bien para los intereses cordobeses. El equipo salió frío, sin ritmo y demasiado permisivo, una circunstancia que aprovechó el colista para firmar un 7-0 de salida en apenas dos minutos. A partir de ahí llegó la reacción. El tiempo muerto y el toque de atención del técnico gallego activaron al bloque blanquiverde, que cambió por completo la dinámica del partido con un parcial de 4-17 (11-17) que le permitió tomar el mando del marcador. Al final del primer cuarto, el Coto ya había reconducido la situación y cerraba el parcial con ventaja (19-22).

Sin embargo, esa mejoría no tuvo continuidad inmediata. En el segundo cuarto, el cuadro cordobés perdió la consistencia mostrada en los minutos finales del primero y permitió al Círculo Gijón volver a meterse de lleno en el choque. El conjunto asturiano, a base de arreones y aprovechando ciertos desajustes visitantes, llegó incluso a ponerse por delante al borde del descanso (39-38). Aun así, el Coto logró sostenerse gracias a su dominio en el rebote y terminó marchándose al intermedio con una ligera renta (44-46).

Black se busca un espacio para intentar un lanzamiento. / A.J. González

Black rompe el partido

El momento decisivo llegó tras el paso por vestuarios. El inicio del tercer cuarto volvió a complicarse para los cordobeses, que llegaron a verse seis puntos abajo en el minuto 26 (56-50). Fue entonces cuando apareció la figura de Ja’ Monta Black, determinante para cambiar el signo del encuentro. El exterior asumió la responsabilidad ofensiva y enlazó ocho puntos consecutivos que devolvieron la confianza a su equipo.

A partir de ahí, el Coto despegó. Fernando Bello y Pablo Sánchez se sumaron al impulso colectivo y lideraron junto a Black un tramo arrollador que dejó el partido prácticamente resuelto. El parcial de 0-18 resultó letal para un Círculo Gijón que pasó de verse por delante a quedar completamente desbordado (56-68, minuto 28). El tercer cuarto se cerró con una ventaja ya muy clara para los blanquiverdes (58-71).

En el último periodo no hubo espacio para la sorpresa. El Coto Córdoba supo gestionar con autoridad su renta, mantuvo el control del ritmo y amplió incluso la diferencia hasta alcanzar una máxima de 18 puntos (63-81, minuto 34). El conjunto cordobés cerró así una victoria importante, tanto por el valor clasificatorio como por la reacción mostrada tras la derrota de la jornada anterior.

Récord anotador para Alejandro Orozco

En el apartado individual destacó el cordobés Alejandro Orozco, que fue el máximo anotador de su equipo con 17 puntos, firmando además su mejor registro ofensivo desde su llegada al club. El Coto volvió así a ganar, a convencer en el momento decisivo y a presentar de nuevo su candidatura a todo en el Grupo Oeste.