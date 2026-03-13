La Victoria abre el Circuito Provincial con la 21ª edición de su duatlón

La localidad de La Victoria volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del deporte combinado con la celebración de la 21ª edición del Duatlón de La Victoria, una prueba ya consolidada en el calendario provincial y que abrirá el próximo sábado 21 de marzo el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026.

La presentación oficial del evento tuvo lugar en el Palacio de la Merced, escenario en el que se dieron a conocer los detalles de una cita que espera reunir a más de un centenar de participantes. El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, destacó la relevancia de una competición que se ha convertido en una de las más esperadas del programa anual.

El recorrido volverá a poner a prueba la resistencia y la capacidad de adaptación de los deportistas. La prueba constará de cinco kilómetros de carrera a pie, seguidos de 18 kilómetros de ciclismo, para concluir con un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera, en un trazado exigente que combina ritmo, estrategia y capacidad de recuperación.

Participantes en una prueba de duatlón. / A.J. González

Un evento dirigido a los espectadores

Uno de los aspectos más atractivos del duatlón será el protagonismo de la zona de boxes y transición, por la que los participantes pasarán en varias ocasiones. Esta particularidad permitirá al público seguir de cerca la evolución de la prueba, generando una atmósfera dinámica y un mayor contacto entre espectadores y deportistas.

La jornada competitiva arrancará el sábado 21 de marzo con la salida masculina a las 16.00 horas, mientras que la salida femenina se producirá apenas cinco minutos después, manteniendo así una estructura que busca dar fluidez y visibilidad al desarrollo del evento.

Los organizadores

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de La Victoria, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Deportes, además del CD Las Zorreras y la Federación Andaluza de Triatlón.

Con esta vigésimo primera edición, La Victoria volverá a situarse en el foco del deporte provincial con una prueba que une tradición, competitividad y ambiente popular, y que marcará el arranque de un circuito llamado a recorrer distintos puntos de la provincia a lo largo de 2026.