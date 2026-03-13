El Salerm Puente Genil aborda una final anticipada ante el Recreativo de Huelva

El Salerm Puente Genil afronta este sábado una nueva cita clave en la recta final del campeonato. Los pontaneses recibirán al Recreativo de Huelva a las 17.30 horas en el Manuel Polinario, en un duelo que se presenta como la primera de las ocho finales que restan para cerrar la temporada.

El conjunto dirigido por Álvaro Cejudo llega a la cita tras caer en la última jornada ante el líder, el Águilas FC (3-1), en un encuentro en el que los rojillos no pudieron frenar el potencial ofensivo del equipo murciano. Pese a ese tropiezo, el Salerm mantiene la mirada puesta en la permanencia en una clasificación que continúa muy ajustada.

Actualmente, los pontaneses ocupan la decimotercera posición con 32 puntos, en puesto de play out. Una situación que obliga al equipo a sumar cuanto antes, si quiere evitar complicaciones mayores en el tramo decisivo del curso.

Ocho jornadas para decidir el futuro

Con solo ocho partidos por disputarse, cada jornada se ha convertido en una auténtica final para el conjunto rojillo. El margen de error es cada vez menor y los enfrentamientos que quedan por delante tendrán un peso decisivo en la lucha por la permanencia.

Antes de la derrota frente al Águilas, el Salerm había logrado una victoria importante ante el CD Estepona (1-0), aunque también había sufrido una derrota frente al Almería B (2-1) y había empatado en casa contra el Xerez DFC (1-1).

Una dinámica irregular que refleja las dificultades del equipo para encadenar resultados positivos, algo que se antoja fundamental en este momento del campeonato.

El Polinario, un seguro para el Salerm

Si hay un aspecto que invita al optimismo en el entorno pontanés es el rendimiento del equipo como local. El Manuel Polinario se ha convertido en un auténtico fortín durante toda la temporada.

Hasta el momento, el Salerm no ha perdido ningún partido en su estadio. En los trece encuentros disputados ante su afición ha logrado seis victorias y siete empates, unos números que lo sitúan como el décimo mejor local del grupo. Ese rendimiento en casa será clave para afrontar con garantías el tramo final del curso.

Un rival de la zona alta

Enfrente estará un Recreativo de Huelva que llega al choque instalado en la parte alta de la clasificación. El conjunto onubense ocupa actualmente la cuarta posición con 44 puntos y se mantiene en plena lucha por los puestos de promoción de ascenso.

El Decano, sin embargo, aterriza en Puente Genil tras caer en la última jornada frente al Xerez DFC (1-0). Antes de ese encuentro, los onubenses habían logrado una victoria frente al Deportiva Minera (1-0) y un meritorio empate ante el líder, el Águilas (0-0).

Además, el Recreativo se ha mostrado especialmente competitivo lejos de su estadio. Con cuatro victorias, seis empates y solo tres derrotas a domicilio, se posiciona como el tercer mejor visitante de la categoría.

Con objetivos muy diferentes pero con mucho en juego, el encuentro en el Manuel Polinario promete ser intenso. Para el Salerm, que ya sabe lo que es imponerse al cuadro onubense -se impuso en el Nuevo Colombino a inicios de campeonato- mantener su fortaleza en casa puede ser la clave para seguir creyendo en la permanencia.