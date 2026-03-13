La jornada en Tercera | Pruebas de altura para Córdoba B, CD Pozoblanco y Ciudad de Lucena

La jornada en el Grupo 10 de Tercera Federación presenta compromisos de gran importancia para los equipos cordobeses, con objetivos muy distintos pero con puntos valiosos en juego. El Córdoba CF B buscará cortar su larga racha sin victorias ante el Atlético Central (sábado, 12.00 horas), el CD Pozoblanco afrontará un duelo directo por la zona alta frente al Bollullos (domingo, 12.00 horas) y el Ciudad de Lucena defenderá su liderato en una exigente visita al San Roque de Lepe (domingo, 18.30 horas).

Córdoba CF B - Atlético Central (sábado, 12.00 horas)

El Córdoba CF B afronta una nueva jornada con la urgencia de reencontrarse con la victoria y frenar la dinámica negativa que arrastra desde hace semanas. El filial blanquiverde suma dos empates consecutivos ante el CD Utrera (1-1) y el Dos Hermanas (2-2), resultados que al menos han permitido sumar, aunque la victoria sigue resistiéndose. Con once jornadas sin ganar, el equipo dirigido por Gaspar Gálvez ha caído hasta la decimocuarta posición con 25 puntos y se encuentra a solo dos de los puestos de descenso, por lo que el choque se presenta como una oportunidad clave para tomar aire en la clasificación.

Enfrente estará el Atlético Central, un rival instalado en la zona alta pero que tampoco atraviesa su mejor momento de resultados. El conjunto sevillano ocupa la quinta posición con 40 puntos, dentro de los puestos de privilegio, aunque acumula cinco jornadas sin lograr una victoria. En sus compromisos más recientes ha firmado dos empates sin goles frente al Chiclana y el Conil, además de caer con el Dos Hermanas (3-0).

CD Pozoblanco - Bollullos (domingo, 12.00 horas)

El Nuestra Señora de Luna acogerá un enfrentamiento con mucho en juego entre dos equipos que miran hacia la zona alta del Grupo 10 de Tercera Federación. El CD Pozoblanco llega a la cita instalado en la octava posición con 38 puntos, a solo dos de los puestos de playoff, por lo que sumar se antoja clave para seguir metido de lleno en la pelea por los puestos de privilegio. Los de Alberto Fernández afrontan el choque tras una racha reciente en la que han alternado resultados, con una victoria ante el San Roque de Lepe (4-2), una derrota frente al Sevilla C (3-0) y un empate sin goles ante la Linense.

El rival será el Bollullos, que se presenta en Pozoblanco como uno de los conjuntos asentados en la zona noble. El equipo onubense ocupa la cuarta posición con 41 puntos y tratará de defender su plaza de privilegio tras varias jornadas muy competidas. En sus últimos compromisos ha empatado frente al San Roque de Lepe (2-2) y el Chiclana (2-2), además de lograr un triunfo ante el Castilleja (0-1). Con ambos equipos separados por solo tres puntos, el duelo promete intensidad y un importante valor clasificatorio.

San Roque de Lepe - Ciudad de Lucena (domingo, 18.30 horas)

El buen momento del Ciudad de Lucena se vuelve a medir una jornada más. El conjunto celeste lidera la clasificación con 51 puntos y afronta la jornada con una ventaja de ocho sobre el segundo clasificado, impulsado además por una racha muy positiva de cinco victorias consecutivas. Entre sus últimos resultados destacan los triunfos frente al Castilleja (5-0), el Coria (0-1) y el Chiclana (3-0), que han reforzado la confianza del equipo dirigido por Antonio Jesús Cobos.

Además, los lucentinos han reforzado su plantilla con la incorporación del defensa Saturday. El jugador nigeriano procede del Lorca Deportiva y cuenta con trayectoria en clubes como Cádiz, Real Valladolid y Deportivo Aragón.

Noticias relacionadas

Enfrente estará el San Roque de Lepe, que intentará hacerse fuerte en su feudo para acercarse a los puestos de privilegio. El conjunto onubense ocupa la sexta posición con 39 puntos y llega tras varias jornadas de resultados irregulares. En sus últimos compromisos cayó ante el CD Pozoblanco (4-2), empató con el Bollullos (2-2) y logró imponerse al Sevilla C (2-1), por lo que buscará reencontrar continuidad ante el líder.