Diego Ruiloba llevará a Lancia al Rally Sierra Morena en su regreso con fuerza al S-CER

Lancia quiere volver a hacer ruido en España. Y lo hará con uno de los nombres más prometedores del panorama nacional. Diego Ruiloba ha anunciado su programa completo en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) al volante del nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, un movimiento que garantiza su presencia en el Rally Sierra Morena, previsto en Córdoba del 17 al 19 de abril. La prueba cordobesa volverá a ser puntuable para el Campeonato de Europa de Rallyes (ERC) y para el propio certamen nacional.

La operación supone un paso de enorme valor simbólico y deportivo. Lancia ha regresado oficialmente a la competición internacional con el Ypsilon Rally2 HF Integrale, coche con el que ya ha reaparecido en el Mundial (WRC2) esta temporada tras su estreno oficial en el Rally de Montecarlo. La firma italiana confirmó además a finales de 2025 que su programa de 2026 incluiría presencia en el Mundial con este modelo, dentro de una nueva etapa deportiva articulada junto a Stellantis Motorsport.

Ruiloba, campeón en Córdoba en 2024

En el caso español, el proyecto de Ruiloba adquiere un valor añadido por el peso del piloto asturiano en el campeonato. El dúo formado por Diego Ruiloba y Ángel Vela fue subcampeón del S-CER en 2024, una temporada en la que además dejó huella en Córdoba al imponerse en el Rally Sierra Morena 2024, donde logró su primer triunfo en el certamen nacional.

La presencia de Ruiloba en el Sierra Morena encaja en un contexto especialmente potente para la cita cordobesa. La edición de 2026 será la 43ª y figura como una de las pruebas señaladas del arranque europeo, además de mantener su peso dentro del Supercampeonato de España. El rally cordobés, ya consolidado en el mapa continental, volverá a reunir a varias de las estructuras más atractivas del momento.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale que va a conducir Diego Ruiloba. / Lancia España

El esperado regreso de la marca italiana

El regreso de Lancia a los tramos tiene además una fuerte carga histórica. La marca italiana es una de las grandes leyendas del automovilismo mundial y su nueva ofensiva deportiva pretende recuperar parte de ese prestigio a través de programas oficiales en el Mundial (WRC2) y el Europeo (ERC), además de su apuesta por nuevas copas monomarca y estructuras de promoción.

En ese escenario, la aparición de Ruiloba con un Lancia en el S-CER eleva el atractivo del campeonato español y añade un foco especial al Rally Sierra Morena, donde Córdoba podrá ver de cerca uno de los proyectos más llamativos de la temporada. La combinación entre un piloto de presente sólido, una marca histórica y una prueba de máximo escaparate convierte la cita andaluza en uno de los primeros grandes exámenes del nuevo curso.

La nueva variante de competición creada por Lancia España ha apostado por por Diego Ruiloba y Ángel Vela, subcampeones del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) del 2024 y debutantes en el Mundial en el 2025, como protegidos de Stellantis Motorsport.

El estreno en España, en La Nucía

Un total de 30 años después de ganar su último entorchado en nuestro país, Lancia vuelve a la vanguardia del automovilismo nacional con su propia estructura deportiva, que contará con el apoyo técnico de Sports&You, distribuidor oficial de Stellantis Motorsport para España y Portugal. El estreno del nuevo equipo promovido por Lancia España tendrá los días 20 y 21 de marzo en la primera ronda del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2026, el Rally La Nucía (Alicante).

Distrigo, Pirelli, TotalEnergies, Quartz y Volan FAPA son los patrocinadores que apoyan el programa Lancia Corse España, el equipo de competición con el que la marca italiana regresa a la serie nacional de rally, donde posee más de una docena de títulos.

Ese camino fue iniciado por Jorge de Bagration, campeón español de rally de asfalto en 1979 y 1981, con un Lancia Stratos HF. Posteriormente, pilotos como Salvador Serviá, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles o Jesús Puras también contribuyeron a construir el legado de la marca en los escenarios nacionales, al volante de vehículos emblemáticos como el Lancia Rally 037, el Lancia Delta S4 o el Lancia Delta HF Integrale.

Diego Ruiloba: "Estoy seguro de que lucharemos para ganar"

Diego Ruiloba ha declarado sobre su nueva etapa en Lancia que "estoy muy ilusionado de formar parte de una firma tan prestigiosa como Lancia. Tengo muchas ganas de empezar con el nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale y dar el cien por cien, tanto por el equipo como por la marca que voy a representar. Estoy seguro de que lucharemos para ganar desde el primer metro".