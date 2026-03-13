El Coto Córdoba busca la reacción en Gijón para seguir en la pelea por el liderato

El Coto Córdoba de Baloncesto afronta este sábado una salida teóricamente propicia en la Segunda FEB, aunque con la obligación de no confiarse. El conjunto cordobés visitará al Círculo Gijón a partir de las 20.00 horas en un encuentro que dirigirán los colegiados Fernando Martínez y Gerardo Bernabéu.

El equipo entrenado por Gonzalo Rodríguez llega a la cita con la intención de pasar página tras la derrota sufrida la pasada jornada en Vista Alegre frente al Starlabs Morón (69-74), un tropiezo especialmente doloroso por tratarse de uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso a la Primera FEB.

A pesar del revés, el bloque blanquiverde mantiene intactas sus opciones de pelear por la primera plaza del Grupo Oeste, una batalla que sigue librando junto al Baloncesto Valladolid. La semana ha servido para analizar errores y ajustar detalles en un equipo que quiere recuperar cuanto antes su mejor versión.

Un rival en crisis

Enfrente estará un Círculo Gijón que atraviesa una situación delicada. El conjunto asturiano ocupa la última posición de la tabla y necesita sumar victorias con urgencia para no descolgarse en la pelea por la permanencia. Su rendimiento como local tampoco ha sido sólido hasta ahora, con seis derrotas en los nueve partidos disputados ante su afición.

Además, el cuadro gijonés llega inmerso en una mala dinámica, ya que encadena cuatro encuentros sin conocer la victoria, un dato que aumenta la presión sobre un equipo necesitado de un golpe de efecto.

El precedente de la primera vuelta refuerza el optimismo cordobés. Entonces, el Coto se impuso con claridad por 91-73, en un partido que cerró la serie de ocho victorias consecutivas con la que arrancó la competición.

Pablo Sánchez controla el balón en el partido contra el Morón. / A.J. González

El control del rebote

Uno de los aspectos que más preocupa en el conjunto cordobés es la necesidad de recuperar el control del rebote, una faceta en la que este equipo ha mostrado debilidad en algunos tramos recientes, debido a su mayor profundidad exterior y a una rotación más limitada en el juego interior.

El técnico Gonzalo Rodríguez ya ha advertido de que el partido exigirá una lectura distinta a la del último compromiso. Según el entrenador blanquiverde, el Círculo Gijón “juega de una manera muy diferente a nuestro rival de la semana anterior”, por lo que el equipo ha centrado parte de su trabajo en corregir los fallos detectados tras la derrota frente al Morón.

El Coto Córdoba afronta así un duelo con la obligación de responder. Ganar en Gijón no solo serviría para recuperar sensaciones, sino también para seguir firme en una pelea por el liderato que entra en una fase cada vez más decisiva.