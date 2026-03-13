El Córdoba Futsal cae ante el Inter al toparse con la pegada del gigante madrileño

El Córdoba Futsal no pudo dar la sorpresa en su visita a la cancha del poderoso Movistar Inter. Los blanquiverdes cayeron por 5-2 en su partido de la 22ª jornada de la Primera División de fútbol sala. De esta forma seguirán en la zona templada de la tabla.

El partido no pudo arrancar más loco. Los dos equipos salieron volcados sobre la portería contraria, por lo que las transiciones con ventaja para los ataques se sucedían. Carlos Gómez pudo marcar el 0-1 en el primer minuto. El gol que fallaron los cordobeses no lo perdonaron los madrileños. Pirata inauguró el marcador en el minuto 2 a pase del montoreño Cecilio.

El cordobés campeón de Europa con España se inventó el 2-0 unos segundos después. El ala protagonizó una galopada desde su cancha que nadie pudo parar, hasta acabar batiendo a Fabio con un disparo en el borde del área. Santoro, técnico de los cordobeses, se vio obligado a pedir un tiempo muerto para detener el partido. Sus instrucciones mejoraron a su equipo, más pendiente ahora de proteger la portería.

Los cordobeses recortan distancias

Las precauciones defensivas de los blanquiverdes igualaron el partido. Al Inter le costaba ahora llegar con peligro. Pescio recortó distancias en el 6. Un saque de banda lo convirtió en gol el argentino revolviéndose en el borde del área.

Con los cordobeses rondando el empate vino el 3-1 en el 17. Un saque de córner lo transformó en gol Javi Mínguez con un disparo demoledor a diez metros de la portería. Con este resultado se marcharon los dos equipos a los vestuarios.

Los de Santoro salieron con valentía a la pista en la segunda parte. Entre muchas idas y venidas marcó Javi Mínguez el 4-1 en el 23. El duelo se rompió con el cuarto gol de los madrileños. Se jugaba a lo que quería el Movistar Inter.

Carlos Gómez busca a un compañero. / Movistar Inter

Zequi devuelve a los cordobeses al partido

Pese a todo, el Córdoba Futsal seguía luchando. Cuando el partido parecía terminado, los cordobeses dispusieron de un doble penalti –lanzamiento de diez metros- en el 36. Carlos Gómez mandó el balón al palo pero Zequi marcó en el rechace.

Con el 4-2, el Córdoba Futsal se la jugó en el 38 con el portero-jugador. La arriesgada apuesta la castigó otra vez Javi Mínguez para lograr el 5-2 y el tercer tanto de su cuenta particular. El Córdoba Futsal acabó encajando una derrota previsible frente a un rival que mostró una pegada demoledora.