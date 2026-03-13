El Cajasol Ángel Ximénez se queda sin premio ante La Nava en un final de infarto

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil volvió a quedarse a las puertas de un triunfo vital al caer por 26-28 ante La Nava en un partido que se le escapó en el tramo final, cuando el cansancio, las numerosas bajas y la mayor profundidad de banquillo del conjunto segoviano terminaron inclinando la balanza. El equipo de Toni Malla compitió con orgullo, pero volvió a pagar demasiado caro su escasez de efectivos. Los pontanos seguirán así en la zona de descenso tras acumular 13 partidos sin conocer el triunfo.

El choque arrancó con máxima igualdad. Ambos equipos mostraron una gran efectividad en los primeros compases, aunque pronto emergieron las porterías como factor determinante. Álvaro de Hita sostuvo al cuadro pontanés en varios momentos de dificultad, mientras que el brasileño Mateus comenzó a firmar una actuación decisiva para mantener con vida a los visitantes.

Tras un inicio equilibrado, La Nava tomó una ligera ventaja con dos tantos de Bandeira (4-6), pero el Ángel Ximénez reaccionó con rapidez gracias a los goles de Dani Ramos y Pablo Simonet, recuperando la igualdad (6-6). Poco después, un tanto de David Estepa permitió a los locales alcanzar su máxima renta de dos goles en la primera mitad (8-6).

La portería navera marca las diferencias

Sin embargo, el panorama cambió con el paso de los minutos. La portería navera empezó a marcar diferencias y el conjunto visitante logró reengancharse al partido, hasta igualar el marcador a once a falta de tres minutos para el descanso. En ese tramo llegaron dos acciones que condicionaron a los locales: la exclusión del local Domingo Luis y la descalificación del visitante Bonanno. El Ángel Ximénez logró marcharse al intermedio con una mínima ventaja de 12-11, pese a la exhibición de Mateus, que cerró los primeros treinta minutos con diez intervenciones.

La segunda mitad comenzó cuesta arriba para el conjunto pontanés. Dos errores en los lanzamientos y el acierto visitante permitieron a La Nava tomar la delantera (12-13), aunque el Ángel Ximénez volvió a rehacerse con goles de David Estepa y Simonet, recuperando incluso una renta de tres goles (17-14) tras una buena acción culminada por Mario Dorado.

Pero cuando mejor parecían estar los de Toni Malla, llegó el frenazo. La Nava respondió de inmediato, redujo diferencias en apenas unos segundos y acabó igualando el partido antes incluso de alcanzarse el ecuador del segundo tiempo (17-17). A partir de ahí, el encuentro entró en una fase en la que el equipo segoviano se sintió cada vez más cómodo, tanto en defensa como en ataque, mientras los pontaneses empezaban a acusar el desgaste físico y la falta de rotaciones.

Lucas Aizen pugna con la defensa del Nava. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

David Estepa se qued solo en la aportación ofensiva

La producción ofensiva local se fue estrechando casi exclusivamente a la aportación de David Estepa, uno de los pocos que mantuvo el pulso anotador. Mientras, La Nava encontraba recursos en momentos clave y aprovechaba cada desajuste para abrir brecha. La ventaja visitante llegó a ser de tres goles (20-23, minuto 54), una losa demasiado pesada para un Ángel Ximénez ya muy castigado por el esfuerzo.

Aun así, el equipo de Puente Genil volvió a sacar orgullo para igualar el marcador en los últimos minutos con tantos de Estepa y Simonet (23-23, minuto 56). Pero cuando parecía posible que los locales rescataran al menos un punto, volvió a aparecer Mateus. El guardameta brasileño marcó desde su propia portería el tanto que prácticamente sentenció el choque en un momento especialmente delicado para los locales, que además jugaban en inferioridad numérica (24-26). Todavía Dani Ramos recortó distancias (25-26), pero en la recta fina,l Marugán cerró definitivamente el partido tras una última secuencia que confirmó la victoria visitante (26-28).

La falta de banquillo

El Ángel Ximénez volvió a demostrar competitividad y corazón, pero también dejó al descubierto una realidad cada vez más evidente: necesita más soluciones y más fondo de armario para sostener partidos de esta exigencia hasta el final. Ante La Nava, lo tuvo cerca, pero se quedó otra vez sin recompensa.