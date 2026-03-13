Pádel
BMS reúne a empresas e instituciones en Córdoba en un torneo de pádel solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer
La cita, celebrada el 12 de marzo, impulsó la recaudación de fondos y la concienciación sobre el cáncer con el respaldo del tejido empresarial cordobés y de representantes públicos
El deporte volvió a demostrar en Córdoba que también puede ser una poderosa herramienta de solidaridad. El bróker global de seguros BMS celebró el pasado 12 de marzo en la ciudad su torneo de pádel solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en una jornada que reunió a empresas, asociaciones empresariales y representantes institucionales con un objetivo común: recaudar fondos y dar visibilidad a la lucha contra esta enfermedad.
Según la información difundida por la propia organización, el evento contó con el apoyo de algunas de las principales empresas de Córdoba, además de la participación de asociaciones empresariales y de representación institucional de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, reforzando así el carácter social y colaborativo de la iniciativa.
Deporte y compromiso social en Córdoba
El encuentro no solo sirvió para reunir a participantes en torno al pádel solidario, sino también para promover la sensibilización sobre el cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. A través de distintas actividades desarrolladas durante la jornada, los asistentes contribuyeron a la captación de fondos destinados a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer.
La convocatoria puso de relieve la implicación del tejido económico e institucional cordobés en causas de alto impacto social, en un momento en el que la colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales cobra cada vez más importancia para atender necesidades que van más allá del ámbito estrictamente sanitario.
Una iniciativa dentro del calendario social de BMS
Este torneo solidario forma parte del calendario de acciones del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de BMS, una línea de trabajo con la que la compañía busca respaldar diferentes causas sociales a lo largo del año. La iniciativa encaja en una estrategia corporativa que vincula la actividad empresarial con el compromiso con la sociedad y el apoyo a colectivos y entidades que desarrollan una labor esencial.
La celebración de este tipo de eventos en Córdoba refuerza además el papel de la ciudad como escenario de iniciativas en las que convergen la empresa, la ciudadanía y las instituciones en torno a objetivos compartidos. En este caso, el mensaje fue claro: sumar esfuerzos sigue siendo clave para avanzar en la investigación, la atención a pacientes y la concienciación social frente al cáncer.
Con acciones como esta, la capital cordobesa vuelve a poner en valor la importancia de la implicación colectiva ante una realidad que afecta a miles de familias, demostrando que cada gesto solidario puede convertirse en una ayuda real.
