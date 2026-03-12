La Guzmán El Bueno 2026 calienta motores con más de 3.000 participantes y nueva salida en Carlos III

La Guzmán El Bueno 2026 ya enfila su cuenta atrás y lo hace con cifras de gran acontecimiento. La prueba, una de las grandes referencias del calendario deportivo provincial, reunirá a más de 3.000 participantes en una edición que llegará con novedades importantes en su estructura organizativa y en su propuesta deportiva. La salida y la meta estarán ubicadas en la Avenida Carlos III, nuevo epicentro logístico del evento, que también acogerá el día previo la recogida de dorsales y la Feria del Corredor.

La carrera, organizada de forma conjunta por Ciclos Cabello y la Brigada Guzmán el Bueno X, mantiene su enorme tirón popular y competitivo. En esta edición, la prueba ciclista volverá a presentar un recorrido de 105 kilómetros, mientras que el trail regresa al programa con un trazado de alrededor de 60-63 kilómetros, recuperando así una disciplina que no formaba parte del evento desde 2017.

La principal novedad de los últimos días ha sido precisamente el cambio de localización de la salida y la meta. La organización deja atrás El Arenal y sitúa el corazón del evento en Carlos III, en un movimiento que reconfigura la logística de una de las pruebas más multitudinarias del deporte cordobés.

Un grupo de ciclistas, en el recorrido de la edición del 2025. / A.J. González

Los horarios del evento

La actividad comenzará la víspera, con la entrega de dorsales y la celebración de la habitual Feria del Corredor, mientras que el día de la prueba quedará reservado para el gran desafío deportivo. La Guzmán volverá a atravesar algunos de los enclaves más bellos y duros de la Sierra Morena cordobesa, con pasos por zonas míticas para los aficionados como el Arrastraculos, uno de esos puntos que forman parte del imaginario colectivo de la carrera. El recorrido mantiene su esencia: exigencia, paisaje y una identidad muy reconocible dentro del calendario nacional de MTB y trail.

La actividad en la sede del evento arrancará el día 20, pues entre las 11.00 y las 20.00 horas de ese día podrán recoger sus dorsales los participantes. Allí mismo estará la Feria del Corredor. Una última oportunidad de recoger dorsales habrá el mismo día de la prueba entre las 6.30 y las 8.00 horas.

Nombres destacados

Entre los nombres propios anunciados para esta edición figuran ciclistas de prestigio como Luis Ángel Maté, uno de los corredores más reconocibles del pelotón español en la última década. Su presencia eleva aún más el nivel de una prueba que no solo moviliza a miles de deportistas, sino también a una gran masa de aficionados en torno al ciclismo y la montaña.

La Guzmán El Bueno se consolida así como uno de los grandes escaparates del deporte en la provincia. No solo por volumen de participación, sino por capacidad organizativa, repercusión y tradición. Con el regreso del trail y el cambio de escenario en la salida y meta, la edición de 2026 se presenta como una de las más singulares de los últimos años.

Los últimos ganadores

El toledano David Arroyo y la aguilarense Carmen Martín ganaron la carrera ciclista de la pasada edición. El madrileño Teófilo Fernández y la cordobesa Inma Mellado se llevaron el triunfo en el 2017 en el trail, la anterior ocasión en que tuvo lugar esta disciplina.