El Deza Box 77 arranca una nueva era con su salto a la categoría Sportbike del Mundial de Superbikes

El Deza Box 77 ya ha vuelto a ponerse en marcha. El equipo cordobés de motociclismo, dirigido por Luis Castro, celebró su presentación oficial en la Sala Impala, en un acto que sirvió para dar el pistoletazo de salida a una temporada ilusionante y cargada de novedades.

La principal novedad llega en el ámbito internacional. La estructura cordobesa seguirá compitiendo en el Mundial de Superbikes, aunque lo hará en una nueva categoría, la Sportbike, que en 2026 sustituirá a la Supersport 300, escenario en el que había competido hasta ahora el club provincial. Este cambio supondrá además un salto técnico relevante, marcado por el aumento de cilindrada de las motocicletas.

Los pilotos del Mundial

Para afrontar este nuevo reto mundialista, el Deza Box 77 contará con dos pilotos de garantías: el sevillano José Manuel Osuna y el valenciano Álvaro Fuertes, llamados a pelear por acercarse a las posiciones de privilegio en una categoría que abrirá una nueva etapa dentro del campeonato.

Presentación del equipo Deza Box 77 de motociclismo. / Víctor Castro

El Campeonato de España

El proyecto deportivo del equipo no se limitará al Mundial. En el Campeonato de España de Superbikes, la escuadra cordobesa alineará al tarraconense Uriel Hidalgo, al coruñés Sergio de la Iglesia y al balear Marc Vich, en una apuesta amplia y competitiva dentro del panorama nacional.

Dos cordobeses, en el campeonato andaluz

Además, el Deza Box 77 mantendrá también su presencia en el ámbito autonómico. Los cordobeses Andrés Wals y Andrea Sibaja serán los representantes del equipo en el Campeonato de Andalucía, reforzando así el compromiso de la entidad con el talento de casa.

La actividad oficial arrancará del 19 al 22 de marzo en Jerez, con motivo de la primera prueba del Campeonato de España. Apenas una semana después llegará el estreno en el Mundial, previsto del 27 al 29 de marzo en Algarve.

Las carreras del Mundial

El calendario internacional llevará posteriormente al Deza Box 77 por algunos de los grandes escenarios del motociclismo europeo, con citas en Assen, Most, Aragón, Misano, Magny-Cours, Cremona y Jerez, donde se pondrá el punto final al campeonato el 18 de octubre. Jerez también tendrá protagonismo en el Campeonato de Andalucía, ya que acogerá las dos pruebas previstas en esta competición, los días 31 de mayo y 4 de octubre.

El Deza Box 77 inicia así una nueva campaña con ambición renovada, más presencia competitiva y el desafío de adaptarse a una categoría inédita en el escaparate internacional. Córdoba volverá a tener representación en la élite del motociclismo con una estructura que continúa creciendo y consolidándose año tras año.