El Córdoba Futsal desafía al Movistar Inter en el arranque del último tercio de la Liga

El Córdoba Futsal afronta este viernes una de las salidas más complejas de la temporada en el inicio del último tercio del campeonato en la Primera División. El equipo blanquiverde visitará al Movistar Inter en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, en un encuentro que comenzará a las 20.45 horas. Los cordobeses ganaron por 2-3 en la última visita a esta cancha.

El conjunto que dirige Emanuel Santoro entra en la fase decisiva del curso con su gran objetivo del año, la permanencia, bien encarrilado. Los cordobeses cuentan con un colchón de once puntos sobre el Alzira, equipo que marca la zona de descenso, una ventaja que les permite mirar más arriba sin la urgencia clasificatoria de otros momentos de la campaña.

De hecho, el Córdoba Futsal mantiene intactas sus opciones de pelear por una plaza en las eliminatorias por el título, ya que tiene a solo cuatro puntos la octava posición, la última que dará acceso al ‘play off’ al término de la fase regular.

Una racha negativa de tres partidos sin ganar

El problema para los de Santoro es la dinámica reciente. El equipo llega al compromiso inmerso en una racha de tres partidos sin ganar, una secuencia que ha frenado su progresión en las últimas semanas. Las derrotas llegaron ante dos gigantes del campeonato, el Barça (5-1) y ElPozo Murcia (1-2), mientras que entre ambos tropiezos firmó un empate en Vista Alegre frente al O Parrulo (1-1), un rival directo en la pelea por ese octavo puesto.

Ahora, los blanquiverdes deberán medir su competitividad en una de las canchas más exigentes del fútbol sala nacional. Enfrente estará el Movistar Inter, el club más laureado de la historia de este deporte en España. El conjunto madrileño ocupa actualmente la cuarta plaza con 34 puntos, nueve más que el Córdoba Futsal, aunque su trayectoria liguera ha estado marcada por una cifra llamativa: diez empates en 21 jornadas, un lastre que le ha impedido pelear por el liderato.

Además, el Inter mantiene su condición de invicto como local, aunque con matices. No ha perdido en casa, sí, pero solo ha sido capaz de ganar tres partidos ante su afición, mientras que los otros siete terminaron en empate, un dato que invita a pensar que el Córdoba puede tener opciones si logra competir con orden y acierto.

Pescio intenta superar la defensa del Movistar Inter en el duelo de la primera vuelta jugado en Vista Alegre. / A.J. González

Un año de la histórica victoria en Torrejón

El recuerdo de la pasada temporada también juega a favor del optimismo cordobesista. Entonces, el equipo blanquiverde fue capaz de asaltar el Jorge Garbajosa con una victoria por 2-3, en un encuentro resuelto con dos goles del paraguayo Arnaldo Báez y otro del brasileño Kaué. Desde entonces solo ha perdido un partido más en su casa, el pasado mes de junio en un partido de cuartos de final por el título ante el posterior campeón, el Jimbee Cartagena.

Ese precedente alimenta la esperanza de un Córdoba Futsal que busca recuperar sensaciones, sumar en una pista de máximo nivel y seguir vivo en la carrera por el ‘play off’ en el momento más decisivo del campeonato.