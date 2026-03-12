El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final por la permanencia ante el Nava

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este viernes uno de los partidos más trascendentes de la temporada. El conjunto pontanés recibirá a La Nava en un duelo con aroma de final por la permanencia, un choque en el que los de Toni Malla están obligados a competir al límite para mantener intactas sus opciones de salvación en la Liga Asobal. Los pontanos, metidos en la zona de descenso, intentarán poner fin a una racha de once partidos sin conocer el triunfo.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas y estará dirigido por los colegiados catalanes Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla, dos árbitros internacionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en grandes citas continentales.

La empresa no será sencilla para el equipo de Puente Genil, que llega al choque muy condicionado por las bajas. No podrán estar los caboverdianos Elcio y Semedo, dos ausencias especialmente dolorosas por el peso que ambos venían adquiriendo en la estructura del equipo. Tampoco estará disponible el egipcio Laoloua, mientras que Dani Serrano, lesionado en Cuenca, apurará sus opciones y será duda hasta última hora.

Bajas importantes

La baja de Elcio resulta especialmente sensible tras su destacada actuación del pasado fin de semana, en uno de sus mejores partidos desde la llegada al club. En el caso de Semedo, su ausencia también supone un golpe duro, ya que el jugador se había consolidado como una pieza importante en defensa y empezaba a crecer también en la aportación ofensiva.

Con este panorama, el Ángel Ximénez necesitará una respuesta coral. Jugadores como David Estepa, Pablo Simonet, Domingo Luis, Aizen, Bernabéu, Mario Dorado o Dani Ramos deberán elevar su nivel para sostener al equipo en un partido que puede marcar el rumbo final de la temporada. Además, será fundamental mejorar la eficacia de cara a portería, uno de los aspectos que más ha penalizado al cuadro pontanés en jornadas recientes.

También se antoja decisiva la aportación de la portería, con Álvaro de Hita y César Almeida 'Bombón' llamados a tener un papel protagonista en un encuentro donde cada parada puede resultar determinante.

Una acción defensiva del Cajasol Ángel Ximénez. / A.mproducciones

Un rival peligroso como visitante

Enfrente estará un La Nava que ha firmado una segunda vuelta muy competitiva, especialmente lejos de su pista. El conjunto segoviano ha logrado victorias de mérito fuera de casa, como las conseguidas en Cangas y, de forma especialmente sorprendente, en Irún ante el Bidasoa, confirmando que se trata de un rival peligroso cuando actúa como visitante.

Uno de los grandes argumentos del equipo navero está en su portería, con el bielorruso Patotski y el brasileño Mateus Cristian, una de las parejas más solventes de la categoría. A ello suma una primera línea con nombres destacados como David Roca y Bandeira, además de una segunda línea rápida, intensa y con recursos para castigar cualquier desajuste defensivo.

Un precedente negativo

La Nava es, además, un equipo con una producción ofensiva muy repartida y una capacidad competitiva que le permite mantenerse vivo hasta el último instante. No en vano, la pasada temporada ya fue capaz de ganar en Puente Genil por 32-33 con un tanto sobre la bocina, un precedente que aumenta todavía más el nivel de alerta en el bando local. Los pontanos ganaron por 24-30 en el duelo de la primera vuelta de la presente temporada.

El Ángel Ximénez lo sabe: no hay margen de error. Con bajas, con presión y con la necesidad apretando, el conjunto pontanés afronta una auténtica final en la que solo vale competir con máxima intensidad y corazón.