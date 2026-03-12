Europa League
El Betis cae ante el Panathinaikos de penalti pese a jugar con uno más casi treinta minutos
EFE
El Betis perdió 1-0 en el campo del Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, al encajar en el minuto 88 un gol de penalti, convertido por el argentino Vicente Taborda, tras no saber aprovechar la superioridad numérica de la que gozó durante casi media hora por la expulsión del local Zaroury (m.59).
El Betis, que en la primera mitad dominó y generó más peligro que un conjunto griego muy sólido atrás, apenas tuvo ocasiones claras en la segunda ante un rival que se defendió a la perfección, incluso cuando se quedó con uno menos en el 59, aunque luego se recuperó el equilibrio numérico al ser expulsado Diego Llorente en la acción del penalti, revisado por el VAR y por el árbitro en la pantalla a pie de campo, que le valió el triunfo al Panathinaikos con el gol de Taborda en el 88.
