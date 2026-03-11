Ocho jornadas para sobrevivir: el camino del Salerm Puente Genil hacia la permanencia

La temporada entra en su tramo decisivo y el Salerm Puente Genil encara las ocho últimas jornadas con todo por decidir. Con 32 puntos y en el puesto de playout, el conjunto rojillo está a solo un punto de la salvación directa, pero también con varios rivales acechando por detrás. El margen es mínimo y el calendario que se abre ahora pondrá a prueba la capacidad del equipo para sostener la categoría en su primer año en Segunda Federación.

Un calendario con aspirantes y finales directas

El camino hacia la permanencia no será sencillo. El Salerm se enfrentará en estas últimas jornadas a varios equipos situados en la zona alta de la clasificación, lo que convierte el calendario en uno de los más exigentes del tramo final.

La próxima cita será ante el histórico Recreativo de Huelva (cuarto, 44 puntos) en el Manuel Polinario, un rival en plena pelea por el play off. Después llegará la visita al Linares Deportivo (noveno, 35 puntos), un equipo situado en la zona media pero todavía con opciones de engancharse a la parte alta.

El calendario continuará con el Yeclano (décimo, 34 puntos) en casa, antes de visitar al Xerez CD (tercero, 45 puntos), uno de los conjuntos más sólidos del grupo. Posteriormente llegarán dos nuevos duelos exigentes frente a Deportiva Minera (quinto, 44 puntos) en Puente Genil y Real Jaén (sexto, 42 puntos) fuera.

Las dos últimas jornadas ofrecerán partidos con un contexto distinto: el Málaga B (decimoctavo, 14 puntos) visitará el Polinario en un duelo que podría ser decisivo para la permanencia, mientras que la temporada se cerrará en el campo de La Unión (undécimo, 33 puntos), otro rival directo que actualmente se encuentra apenas un punto por encima del Salerm.

Una pelea con muchos protagonistas

La clasificación demuestra que la lucha por evitar el descenso sigue abierta. Por detrás del cojunto de Álvaro Cejudo aparecen Xerez DFC (28 puntos), Melilla (26), Estepona (26), Almería B (19) y Málaga B (14), equipos que aún mantienen opciones de salir de la zona baja.

Acción de Iván Vela en el encuentro ante el Águilas. / Salerm Puente Genil

Por delante, la distancia tampoco es grande. Antoniano (33 puntos), La Unión (33) y Yeclano (34) marcan la frontera de la tranquilidad, lo que confirma que cualquier victoria puede cambiar la situación en cuestión de una jornada.

Los pontanos afrontan este tramo final tras una racha irregular. En sus últimos cinco partidos ha alternado resultados: victoria ante el Estepona (1-0), derrotas frente a Águilas (3-1), Almería B (2-1) y Melilla (1-0), además del empate en casa ante el Xerez DFC (1-1). Un balance que mantiene al equipo en la pelea pero que obliga a sumar con mayor regularidad en estas ocho jornadas.

El Polinario como punto de partida

Uno de los principales argumentos del Salerm para lograr la permanencia está en su rendimiento como local. En el Manuel Polinario ha sumado 25 de sus 32 puntos, una cifra que explica por qué el equipo sigue compitiendo por salir del play out.

Fuera de casa, en cambio, el rendimiento ha sido mucho más discreto, con solo siete puntos, lo que obliga al equipo a aprovechar cada partido ante su afición y rascar puntos en desplazamientos complicados si quiere alcanzar la barrera de los 40 a 42 puntos, cifra que en las últimas temporadas ha marcado la permanencia en el grupo.

Los líderes de la salvación

En esta recta final también será fundamental el papel de varios futbolistas que están sosteniendo el rendimiento del equipo durante la temporada. En ataque, Tommy Montenegro se ha consolidado como la principal referencia ofensiva con siete goles y 1.442 minutos disputados, siendo el jugador más determinante de cara a portería.

Desde el lateral, Marcos Pérez también ha aportado mucho más que trabajo defensivo, con cuatro goles en 1.704 minutos, convirtiéndose en una de las sorpresas ofensivas del equipo. Otro nombre importante es Zaca, que pese a haber disputado 708 minutos, ya suma cuatro goles, mostrando una gran eficacia en ataque.

Bajo palos, la experiencia de Benito del Valle, con 2.250 minutos jugados, ha sido clave para sostener al equipo en muchos momentos de la temporada.

Un tramo final sin margen

Con ocho jornadas por disputar y la clasificación tan ajustada, cada punto puede ser determinante. Los rojillos parten con una ligera ventaja sobre los equipos que vienen por detrás, pero también con la presión de tener a varios rivales directos a un solo partido de distancia.

El calendario presenta desafíos importantes, especialmente ante equipos que pelean por el play off, pero también ofrece oportunidades claras ante rivales directos. En ese equilibrio se jugará gran parte de la permanencia de un equipo que, en su primer año en Segunda Federación, ha demostrado que puede competir con cualquiera, pero que ahora necesita convertir esa competitividad en puntos para asegurar su continuidad en la categoría.