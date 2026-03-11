El mítico equipo Lancia apunta al Rally Sierra Morena 2026 en su esperado regreso a la élite internacional

El Rally Sierra Morena 2026 se perfila como uno de los escenarios más atractivos del calendario continental y todo apunta a que contará con una presencia de enorme peso simbólico: la del equipo Lancia Corse HF, una de las marcas más legendarias de la historia de los rallys. La cita cordobesa será además la primera prueba del Campeonato de Europa de Rallys 2026, del 17 al 19 de abril, lo que refuerza su valor estratégico dentro del nuevo proyecto deportivo de la firma italiana.

Lancia ha decidido regresar al primer plano internacional con un programa oficial tanto en WRC2 como en el ERC. En el Mundial, la marca ya ha confirmado su retorno en 2026 con el francés Yohan Rossel como piloto oficial en WRC2, mientras que en el Europeo apostará por una estructura de marcado sello italiano.

Virginia Lenzi y Andrea Mabellini, con el Lancia Ypsilon del 2026. / Lancia

Los componentes de la formación italiana

Para su proyecto en el ERC, Lancia ha presentado una formación con Andrea Mabellini y Virginia Lenzi como representantes en la categoría principal con el Ypsilon Rally2 HF. En el Junior ERC, la marca competirá con Francesco Dei Ceci, acompañado por Danilo Fappani, y con Davide Pesavento, ambos al volante del Ypsilon Rally4 HF.

La presentación de este ambicioso programa tuvo lugar recientemente en el Racing Meeting de Vicenza, donde la firma italiana escenificó su vuelta a la competición europea. La presencia de Dei Ceci ya ha sido confirmada por la organización del Rally Sierra Morena a través de sus redes sociales. También conducirá un Lancia en Córdoba el finlandés Tuukka Kauppinen, en este caso integrado en el equipo Rautio Motorsport.

Lancia ya ha debutado este año en el Mundial, pues participó en el Rally de Montecarlo, prueba en la que ocupó la décima plaza con el francés Yohan Rossel. Ahora prepara su entrada en el Europeo.

Mabellini, cuarto en el pasado Sierra Morena

La intención inicial de Lancia es la de promocionar a jóvenes talentos italianos en el Europeo, con el apoyo incluso de la federación italiana. Así lo expresó en Vicenza el director del nuevo equipo Lancia Corse, Eugenio Franzetti: “Viajamos a Europa con el objetivo de luchar al más alto nivel, conscientes de los retos que tenemos por delante pero confiados en que contamos con todos los elementos necesarios para rendir bien", ha declarado.

Su piloto referente en el Europeo será Andrea Mabellini, un habitual en el ERC que en la pasada edición concluyó tercero en la general con un Skoda Fabia Rally2. En Córdoba logró la cuarta plaza en el 2025. Mabellini ha dejado Skoda para irse a Lancia en el regreso de esta marca al Mundial.

Danilo Fappani y Francesco Dei Ceci, en la presentación del equipo Lancia Corse HF. / Lancia

De Ceci, al asalto del Junior ERC

Con solo 21 años, Dei Ceci afronta su segunda temporada en el Junior ERC, cumpliendo el sueño de competir con Lancia, una de las marcas más históricas del rally mundial. El joven piloto italiano buscará seguir creciendo en el campeonato europeo y demostrará, por segundo año consecutivo, su talento en los exigentes tramos de Córdoba.

Lancia es una marca mítica que hizo historia en el mundo de los ralis en los años 70, 80 y 90. Un total de quince títulos mundiales acumuló con el paso de los años, convirtiéndose en un referente del campeonato mundial. Con Lancia Delta ganó el Mundial de marcas, seis veces, de manera consecutiva entre los años 1987 y 1992. Sandro Munari, Juha Kankkunen, Miki Biasion o Markku Alen fueron algunos de sus mejores pilotos. Varios de ellos fueron rivales directos de Carlos Sainz Sr. en la lucha por el título mundial de pilotos a finales de los años 80 y principios de los 90.