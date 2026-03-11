Automovilismo
El mítico equipo Lancia apunta al Rally Sierra Morena 2026 en su esperado regreso a la élite internacional
La histórica escuadra italiana prepara su desembarco en el Europeo con Mabellini, Dei Ceci y Pesavento como pilotos y Córdoba aparece en el horizonte de su nueva etapa deportiva
El Rally Sierra Morena 2026 se perfila como uno de los escenarios más atractivos del calendario continental y todo apunta a que contará con una presencia de enorme peso simbólico: la del equipo Lancia Corse HF, una de las marcas más legendarias de la historia de los rallys. La cita cordobesa será además la primera prueba del Campeonato de Europa de Rallys 2026, del 17 al 19 de abril, lo que refuerza su valor estratégico dentro del nuevo proyecto deportivo de la firma italiana.
Lancia ha decidido regresar al primer plano internacional con un programa oficial tanto en WRC2 como en el ERC. En el Mundial, la marca ya ha confirmado su retorno en 2026 con el francés Yohan Rossel como piloto oficial en WRC2, mientras que en el Europeo apostará por una estructura de marcado sello italiano.
Los componentes de la formación italiana
Para su proyecto en el ERC, Lancia ha presentado una formación con Andrea Mabellini y Virginia Lenzi como representantes en la categoría principal con el Ypsilon Rally2 HF. En el Junior ERC, la marca competirá con Francesco Dei Ceci, acompañado por Danilo Fappani, y con Davide Pesavento, ambos al volante del Ypsilon Rally4 HF.
La presentación de este ambicioso programa tuvo lugar recientemente en el Racing Meeting de Vicenza, donde la firma italiana escenificó su vuelta a la competición europea. La presencia de Dei Ceci ya ha sido confirmada por la organización del Rally Sierra Morena a través de sus redes sociales. También conducirá un Lancia en Córdoba el finlandés Tuukka Kauppinen, en este caso integrado en el equipo Rautio Motorsport.
Lancia ya ha debutado este año en el Mundial, pues participó en el Rally de Montecarlo, prueba en la que ocupó la décima plaza con el francés Yohan Rossel. Ahora prepara su entrada en el Europeo.
Mabellini, cuarto en el pasado Sierra Morena
La intención inicial de Lancia es la de promocionar a jóvenes talentos italianos en el Europeo, con el apoyo incluso de la federación italiana. Así lo expresó en Vicenza el director del nuevo equipo Lancia Corse, Eugenio Franzetti: “Viajamos a Europa con el objetivo de luchar al más alto nivel, conscientes de los retos que tenemos por delante pero confiados en que contamos con todos los elementos necesarios para rendir bien", ha declarado.
Su piloto referente en el Europeo será Andrea Mabellini, un habitual en el ERC que en la pasada edición concluyó tercero en la general con un Skoda Fabia Rally2. En Córdoba logró la cuarta plaza en el 2025. Mabellini ha dejado Skoda para irse a Lancia en el regreso de esta marca al Mundial.
De Ceci, al asalto del Junior ERC
Con solo 21 años, Dei Ceci afronta su segunda temporada en el Junior ERC, cumpliendo el sueño de competir con Lancia, una de las marcas más históricas del rally mundial. El joven piloto italiano buscará seguir creciendo en el campeonato europeo y demostrará, por segundo año consecutivo, su talento en los exigentes tramos de Córdoba.
Lancia es una marca mítica que hizo historia en el mundo de los ralis en los años 70, 80 y 90. Un total de quince títulos mundiales acumuló con el paso de los años, convirtiéndose en un referente del campeonato mundial. Con Lancia Delta ganó el Mundial de marcas, seis veces, de manera consecutiva entre los años 1987 y 1992. Sandro Munari, Juha Kankkunen, Miki Biasion o Markku Alen fueron algunos de sus mejores pilotos. Varios de ellos fueron rivales directos de Carlos Sainz Sr. en la lucha por el título mundial de pilotos a finales de los años 80 y principios de los 90.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas
- Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
- Una colisión múltiple en la Ronda Oeste de Córdoba deja dos personas heridas
- ¿Lloverá el Domingo de Ramos? El primer aviso de AccuWeather para la Semana Santa de Córdoba