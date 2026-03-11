Rugby
El Córdoba Rugby Unión denuncia una "agresión" a uno de sus jugadores en Sevilla
El club cordobés hace públicas unas imágenes del partido ante el CR San Jerónimo y asegura que su jugador "fue golpeado por varios rivales sin posibilidad de defenderse"
El primer equipo de rugby de la provincia, el Córdoba Rugby Unión, ha denunciado un suceso ocurrido el pasado 1 de marzo durante el partido que este equipo disputó en el campo sevillano del CR San Jerónimo, correspondiente a la Segunda Regional de rugby quince.
La entidad que preside Javier de Juan ha asegurado en sus redes sociales que “hemos decidido hacer públicas las imágenes del partido para denunciar una agresión a uno de nuestros jugadores, que fue golpeado por varios rivales sin posibilidad de defenderse. No fue un lance del juego ni un hecho aislado, sino una situación que, según denunciamos, se repite en este campo”.
“Lo que debería ser un partido de rugby termina convirtiéndose en un entorno de violencia, insultos y amenazas. Publicamos estas imágenes porque estamos cansados de callar y de normalizar lo que no es normal. El rugby es contacto, sí, pero no es esto. Cuatro contra uno no es rugby. Pegar y amenazar no es rugby. Estás imágenes no representan al rugby que queremos”, asegura la entidad cordobesa”.
Las quejas del club cordobés
“En esas imágenes se ve con claridad cómo cuatro jugadores golpean a uno solo, cuatro contra uno. Puñetazos y patadas contra un jugador que no podía defenderse. No fue un lance del juego ni un forcejeo propio de la intensidad del rugby. Fue una agresión tras otra”, concluye el club cordobés.
El partido finalizó con la victoria por 0-40 del equipo cordobés, que ahora prepara la disputa de las eliminatorias por el ascenso a la Primera Regional. El acta del choque en el campo del San Jerónimo refleja que en la primera parte se produjo la descalificación temporal de uno de los jugadores del equipo local.
