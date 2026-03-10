La trama de Rubiales contactó para realizar arreglos en El Arcángel para la Supercopa 2021

En el informe previo realizado por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, en el que se aprecian indicios de irregularidades en los contratos entre la sociedad Gruconsa y el Estadio de la Cartuja, con la mediación de la Real Federación Española de Fútbol para la celebración en Sevilla de los partidos de la Eurocopa de selecciones, también hay un capítulo en el que aparece Córdoba y, en concreto, el estadio municipal El Arcángel, hogar del Córdoba CF.

Convenio

En concreto, en una de las páginas del citado informe de la UCO, al que tuvo acceso este periódico, los agentes relatan que “unos meses antes” de la suscripción del convenio entre Gruconsa y la RFEF, “también se firmaron, con fecha 29 de diciembre del 2020, un “Convenio de Colaboración entre la Federación Española de Fútbol, para la celebración de la Supercopa de España de fútbol masculino de la Temporada 2020-21, en Andalucía, suponiendo la celebración de dicha edición del torneo en España, al igual que ocurrió con la Copa de SM el Rey, la contratación de Gruconsa por parte de la RFEF”.

Mora Gordillo, con chaqueta azul, a las puertas de El Arcángel, en diciembre del 2020. / Manuel Murillo

Así, la UCO sigue relatando en su informe que “se ha identificado un correo electrónico del 4 de enero de 2021 que José María Mora Gordillo reenvía a Ángel Ignacio González Segura (director de zona de Gruconsa), en el que se adelantaban las necesidades del Estadio Nuevo Arcángel, en Córdoba, sede prevista para una de las semifinales de la Supercopa. Resulta especialmente relevante que, en el cuerpo del mensaje, José María Mora Gordillo le solicitara que remitiera la información a Javier Martín (administrador de Dismatec), confirmando Ángel Ignacio González que se encargaría al día siguiente”.

Según se detalla en el informe, en los trabajos propuestos por Gruconsa en El Arcángel, se incluía la mejora de la instalación de la red wifi en el estadio del Córdoba CF, así como intervenciones en el vallado y marcador, cuyo coste ascendería a un total de 25.234,43 euros (importe sin IVA. La correspondiente factura fue remitida, a nombre de la Federación, a José María Mora Gordillo el día 16 de febrero de 2021.

Esa semifinal de la Supercopa fue la disputada entre la Real Sociedad y el FC Barcelona (2-3) el 13 de enero del 2021. Precisamente, un mes antes, este periódico informó de la visita de José María Mora a El Arcángel para comprobar el césped y las instalaciones del estadio del Córdoba CF. En su visita, Mora Gordillo -sobrino del exinternacional y exjugador del Betis y Real Madrid- saludó al entonces entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro.