Carmen Avilés representará a España en el Mundial Indoor de Torún con los relevos 4x400

La atleta cordobesa Carmen Avilés volverá a tener presencia en una gran cita internacional bajo la bandera española. La Real Federación Española de Atletismo dio a conocer este martes los equipos que representarán al país en las próximas competiciones del calendario internacional, entre ellas el Campeonato del Mundo Indoor de Atletismo 2026, que se celebrará del 20 al 22 de marzo en Torún (Polonia). En esa relación de atletas figura la velocista cordobesa, incluida en las listas para los relevos 4x400 metros femenino y 4x400 metros mixto, lo que confirma su presencia en la gran cita bajo techo.

La convocatoria se mantiene abierta a posibles ajustes por lesiones o retiradas, pero la atleta andaluza estará dentro del grupo que defenderá los colores de España en territorio polaco. Su inclusión llega después de firmar a comienzos de marzo una meritoria cuarta plaza en la final del 400 metros del Campeonato de España, donde paró el cronómetro en 53.34 segundos, su mejor marca de la temporada, resultado que terminó de abrirle la ahora puerta del combinado nacional.

Presente en ambos relevos

En el relevo 4x400 metros femenino, Avilés aparece en la preconvocatoria junto a Rocío Arroyo, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla, un bloque que conformará el grupo de trabajo para la prueba en el campeonato mundial en modalidad indoor.

Ese mismo núcleo de atletas también forma parte de la preselección para el 4x400 metros en relevo mixto, disciplina en la que se sumarán los velocistas Markel Fernández, David García Zurita y Gerson Pozo, encargados de completar la formación masculina del equipo español.

En categoría masculina, la selección contará con Mohammed Attaoui y Elvin Josué Canales en 800 metros, Mariano García y Carlos Sáez en 1500 metros, Enrique Llopis y Asier Martínez en 60 metros vallas, además de Eusebio Cáceres en salto de longitud.

En el apartado femenino también estarán Jaël-Sakura Bestué en 60 metros, Blanca Hervás y Paula Sevilla en 400 metros, Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal en 800 metros, y Marta García en la prueba de 3000 metros.

Otras citas en el horizonte

De forma paralela, la federación también hizo públicas las prelistas para el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos 2026, que se disputará el 12 de abril en Brasilia, y para el Encuentro Internacional de Marcha de Podebrady, programado el 8 de mayo en Podebrady. En sendos casos, también en lo relativo a la competencia en Torún, las convocatorias podrían ampliarse en función del cierre definitivo de la Top Performance List, previsto para el 11 de marzo.

El seleccionador nacional, José Peiró, se mostró optimista con las opciones del equipo español en la gran cita bajo techo: «Llevamos un equipo no demasiado amplio, pero todos los atletas están en un estado de forma excepcional. También dependemos de los rivales. Es un campeonato del mundo, pero soy muy optimista y creo que el papel va a ser muy bueno».