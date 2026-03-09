Luis Amo Triviño se adjudica la Robert Cup 2025 en Córdoba

El Real Club de Campo y Deportivo de Córdoba acogió la disputa de la Robert Cup 2025, un torneo de golf que, tras varios aplazamientos por causas meteorológicas, pudo celebrarse finalmente en una jornada muy especial para todos sus participantes.

La competición, prevista inicialmente para el pasado mes de noviembre y vinculada habitualmente al Club de Golf de Pozoblanco, volvió a poner en valor el espíritu de convivencia que impulsa esta cita. Su promotor, Roberto Checa Alamillos, mantiene como principal objetivo reunir a un grupo de amigos aficionados al golf para compartir un día de deporte y compañerismo alrededor de una pasión común.

Las condiciones del campo y la exigencia de la jornada obligaron a los jugadores a afrontar una prueba dura, en la que el esfuerzo fue constante de principio a fin. Sin embargo, la exigencia deportiva tuvo su recompensa al término del torneo, cuando los asistentes pudieron disfrutar de un cocido serrano que puso el mejor cierre a la jornada.

El título para Luis Amo Triviño

En el plano competitivo, el triunfo fue para Luis Amo Triviño, que se proclamó vencedor con 33 puntos y recibió como premio un trofeo elaborado por Paco Soriano.

La segunda posición fue para Antonio Muñoz Muñoz, con 31 puntos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Álvaro Guzmán Ruiz, que cerró su participación con 29 puntos. Ambos recogieron también sus correspondientes trofeos.

José Manuel León, el autor del putt más largo

Además, el torneo incluyó un premio especial al putt más corto en el hoyo 18, consistente en una paleta de jamón ibérico ofrecida, como ya es tradición, por Jamones David del Valle. El galardón fue para José Manuel León Rueda.

La jornada concluyó con la habitual fotografía de grupo, en la que los participantes lucieron la indumentaria oficial del torneo, patrocinada por Clínica Dental Roberto Checa, antes de despedirse hasta la próxima edición de 2026.