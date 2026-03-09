La delegación de la FIFA inició su visita a España visitando el Spotify Camp Nou y del RCDE Stadium

Este lunes se ha iniciado la visita de la delegación de FIFA a España para conocer los estadios y los preparativos que se están realizando en las ciudades sede de cara al Mundial de 2030 en el que España será sede de la Copa del mundo junto a Portugal y Marruecos. También habrá partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay, como homenaje al centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930.

La primera parada ha sido este lunes la ciudad de Barcelona, donde han visitado las instalaciones del Spotify Camp Nou y del RCDE Stadium. Este martes se desplazarán a Zaragoza y el miércoles estarán en Madrid, coincidiendo con la disputa del partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Durante su visita, la delegación de trabajo de FIFA, que está acompañado del equipo de la Real Federación Española de Fútbol, también está previsto que se celebren diferentes encuentros con representantes del Gobierno de España, y de los diferentes clubes en las ciudades candidatas a ser sede.

Imagen de la visita de la delegación de la FIFA al RCDE Stadium / RFEF

Seguridad, palcos VIP, campos de entrenamiento...

La FIFA está analizando detalladamente todos los estadios, con especial atención a todo lo relacionado con la seguridad de los mismos, las posibilidades que ofrecen las zonas VIP de esos estadios y todo lo relacionado con los espacios de trabajo de los medios de comunicación que se acrediten para el Mundial. Otro aspecto capital en las visitas son los campos de entrenamiento que se pueden poner a disposición de los equipos participantes. En este primer día de visita, en Barcelona, las instalaciones visitadas han sido la Ciutat Esportiva Joan Gamper y la Dani Jarque, del Espanyol.

El miércoles está previsto que en Madrid la delegación de la FIFA sea recibida por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quien trabaja muy estrechamente con la FIFA en que se cumplan todos los requisitos para la organización del torneo mundialista. Además, el foco está especialmente puesto en dos instalaciones que se disputan ser sede de la final del Mundial. Por un lado el Spotify Camp Nou del Fútbol Club Barcelona y por el otro el Santiago Bernabéu.