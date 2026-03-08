El Salerm Puente Genil sigue sin carburar a domicilio y cae ante el líder Águilas

Se mantiene la losa, con sus matices. Y es que volvió a tropezar sobre la misma piedra el Salerm Puente Genil en su decimotercera salida del curso 2025-2026 en Segunda Federación. Esta vez, ante un líder Águilas (3-1) al que le bastó poco más de un cuarto de hora para dejar resuelto el pleito. Muy de inicio se le puso el asunto cuesta arriba al bloque de Álvaro Cejudo, que llegaba a tierras murcianas decidido a afianzar sensaciones tras imponerse semana atrás al Estepona y se acabó marchando con un par de lecturas en el equipaje: la fragilidad lejos de casa sigue penalizando y la salvación pasa, precisamente, por romper esa maldición particular lejos del Polinario.

Porque un minuto -de hecho, únicamente 20 segundos- necesitó tan solo el bloque departamental para inaugurar el marcador. Lo hizo a través de Chris Martínez, perforando el arco de Benito del Valle cuando parte del público todavía andaba ubicando su asiento… Contestó rápido Salva Vegas, en ese arranque trepidante, con una buena opción para nivelar el partido ante el arco de Salcedo, aunque el chut se le marchó por arriba.

En materia de sensaciones, aguantaba el tipo el conjunto pontanés, aunque en términos de efectividad, no había color… Tanto así que el Águilas volvió a modificar el electrónico incluso antes del ecuador del primer acto, tras una pena máxima, acompañada de amonestación para Iván Vela, que Chris Martínez, con su doblete, transformó desde los once metros para colocar el 2-0 en poco más de 20 minutos de partido...

Dos por debajo -y con la consecuente necesidad-, Salva Vegas volvió a rondar su diana en un envío al espacio que el de Alameda no alcanzó a rematar en boca de gol. Pero más clara la tuvo Zaca, ya sobre la bocina, que dudó en el uno contra uno ante un Salcedo que, acto seguido, también le negó el premio del primero a Lalo, en un disparo seco de libre directo.

En busca del empate

La reanudación trajo otro aire. Ciertamente, más entonado -y acertado- comenzó el bloque cordobés, que tras un ligero tanteo volvió a rondar el arco departamental por mediación de Zaca, pero se le marchó desviado el cabezazo a quemarropa. Cejudo, por su parte, sobre la hora de juego refrescó con las entradas de Rivero y Azael, mientras que Vela, enmendando el penalti de la primera mitad, recortó distancias con un gol de bandera en El Rubial, poniendo el 2-1 a falta de media hora para el cierre.

Para entonces, ya había echado la línea un puñado de metros atrás el combinado aguileño, mientras los visitantes cogían vuelo a través de la posesión, con mucho juego exterior. Pozo, Ismael y Pedro González fueron los elegidos para avivar esa escena, precisamente, mientras que Salcedo, meta local, volvió a aparecer en los compases finales para evitar la diana de la igualdad pontanesa, a disparo de Lalo.

La voluntad del Salerm empujaba hacia el reparto de puntos, mientras el Águilas aguantaba el tipo bien pertrechado. El desenlace, no obstante, fue el más cruel posible: un balón en transición, entrado el descuento, lo recogió Javi Castedo para batir a Benito del Valle y colocar el 3-1 definitivo, con el que cayó el telón y también la lucha de los de Puente Genil.