La marea rosa conquista Córdoba con una Pink Running multitudinaria

La Pink Running volvió a demostrar su enorme tirón popular en Córdoba. La undécima edición de la prueba llenó de color y ambiente festivo las calles de la ciudad con una auténtica marea rosa formada por cerca de 2.000 participantes, en una cita que ya se ha consolidado como una de las más emblemáticas del calendario deportivo cordobés.

Pese a la amenaza de lluvia, la respuesta del público volvió a ser sobresaliente. Un total de 2.214 deportistas se inscribieron en la carrera organizada por Cadena Cien, aunque finalmente fueron cerca de 2.000 las personas que tomaron parte en la jornada, entre mujeres y hombres, ya que ellos también pueden participar.

El Vial Norte volvió a ser el epicentro del evento, acogiendo tanto la salida como la meta en una mañana marcada por la música, la convivencia y el deporte. Desde los primeros minutos se respiró un ambiente festivo, con numeroso público acompañando a las participantes antes del inicio del recorrido.

Mucho más que una carrera

La Pink Running volvió a ofrecer mucho más que una carrera. Hubo corredoras que afrontaron la prueba con afán competitivo, mientras que otras lo hicieron desde una vertiente lúdica, compartiendo la experiencia con amigas, en pareja, con sus hijos e incluso con sus mascotas. Esa mezcla de deporte, participación y celebración volvió a convertirse en una de las grandes señas de identidad del evento.

Atletas participantes en la Pink Running de Córdoba, este domingo 8 de marzo. / A.J. González

La carrera, considerada como la prueba deportiva de la provincia con mayor presencia femenina, confirmó una vez más su fuerte arraigo en la ciudad y su capacidad para movilizar a miles de personas en torno a hábitos de vida saludables y al disfrute colectivo del deporte.

La locutora Alejandra Estévez, voz del programa Mejor Variedad Musical, ejerció como maestra de ceremonias de una jornada que también contó con el broche musical del artista Polo Nández, encargado de poner el cierre a una cita que volvió a triunfar en Córdoba.