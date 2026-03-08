Lola Chiclana y Andrés Estepa reinan en la Media Maratón de Lucena más multitudinaria

La Media Maratón de Lucena ya tiene vencedores en su edición más multitudinaria. La cita lucentina, que volvió a convertir el atletismo en protagonista absoluto, coronó a Lola Chiclana (Cueva de Nerja) y Andrés Estepa (Unicaja Jaén Paraíso Interior) como ganadores de los 21,097 kilómetros, firmando además un brillante doblete jienense.

La prueba dejó una participación histórica. Más de 2.500 corredores completaron alguna de las competiciones programadas entre la media maratón, el 10K y las carreras de base celebradas en la mañana previa. Nunca antes un evento de atletismo disputado en una localidad de la provincia había reunido a tantos participantes, lo que confirma el crecimiento de una cita ya consolidada en el calendario andaluz.

En la categoría femenina de la media maratón, Lola Chiclana volvió a exhibir su calidad para imponerse con autoridad. La corredora del Cueva de Nerja cruzó la meta en primera posición por delante de la montillana María del Mar Marqués, que firmó una destacada actuación, y de María Secilla, que completó el podio.

María Secilla, Lola Chiclana y María del Mar Marqués, en el podio. / CÓRDOBA

El podio masculino

En la prueba masculina, el triunfo fue para Andrés Estepa, atleta del Unicaja Jaén Paraíso Interior, que se mostró como el más sólido sobre el asfalto lucentino. Tras él finalizaron los cordobeses Diego Tirado y Jesús Alguacil, protagonistas también de una notable carrera.

La jornada atlética se completó con el 10K, donde los vencedores fueron Mari Carmen Martínez y el juvenil montillano Samuel Ruiz, en otra muestra del alto nivel competitivo que presentó el evento.

Lucena vivió así una fiesta del atletismo en mayúsculas, con participación récord, grandes marcas y un ambiente excepcional en una edición que ya forma parte de la historia del deporte provincial.