El Córdoba Futsal compite con orgullo pero cae ante el líder en el regreso de Josan González a Córdoba

El Córdoba Futsal encajó una lógica derrota ante el líder, ElPozo Murcia, en su partido de la 21ª jornada de la Primera División. Los cordobeses perdieron por 1-2 ante el conjunto charcutero en el regreso a Vista Alegre de Josan González, el anterior entrenador de los cordobeses.

El encuentro arrancó con los cordobeses plantando cara al líder con sus armas. Los locales se defendían con orden para tapar todos los huecos posibles. Al mismo tiempo salían con rapidez al contragolpe en cuanto se presentaba la oportunidad.

Dener dispuso en el minuto 5 de la primera ocasión clara del choque. El lanzamiento del murciano por la banda derecha se marchó fuera. El partido estaba marcado por el regreso del técnico Josan González a Vista Alegre, casi dos años después de abandonar el club cordobés. El pontanés, muy aplaudido antes del inicio del choque, seguía con atención las evoluciones de su equipo sobre la cancha.

El Córdoba Futsal - ElPozo Murcia, en imágenes / A.J.González

Diez minutos sin faltas

La primera parte traspasó su ecuador con igualdad máxima sobre la cancha Hasta el minuto 11 hubo que esperar para ver la primera falta, en un partido muy limpio por ambas partes.

El 0-1 llegó en el minuto 13 en una jugada de estrategia en el saque de una falta. Josan hizo tres cambios para ejecutar la jugada ensayada, que transformó en gol Marcel, libre de marca, en la banda derecha. Emanuel Santoro, técnico de los cordobeses, pidió un tiempo tras encajar el tanto.

El encuentro cambió de dimensión una vez inaugurado el marcador. El Córdoba Futsal empezó a arriesgar más y el juego adquirió más velocidad. Murilo contó con una ocasión clara en el 17 pero mandó el balón fuera. Solo unos segundos más tarde vino el 0-2, ahora en una jugada trenzada que culminó Rafa Santos.

ElPozo Murcia celebra uno de los goles marcados en Vista Alegre. / A.J. González

Los cordobeses arriesgan a la búsqueda del gol

Los blanquiverdes no acusaron el golpe del segundo tanto, pues siguieron atacando. Murilo tuvo un mano a mano con Edu que no acertó a la hora del disparo. La primera parte concluyó con ElPozo buscando posesiones largas de balón, sin apenas arriesgar, hasta conseguir que el 0-2 fuera el marcador al descanso.

El Córdoba Futsal siguió buscando el tanto en el inicio de la segunda parte. El premio a tanta asistencia llegó en el 25. Una recuperación de balón de los cordobeses propició un contragolpe que llevó hasta el área Murilo. El brasileño pasó el balón en el momento oportuno para que el canterano David Fernández se estrenara como goleador en la Primera División.

El gol le dio una dosis de energía extra a un equipo que siguió atacando con mucha ilusión y ciertas dosis de acierto. Las ocasiones se sucedían a cargo de Carlos Gómez, en dos ocasiones, y de Pescio. ElPozo también llegaba con peligro pero ahí estaba Fabio para evitar el gol.

El choque entra en la fase decisiva

El Córdoba Futsal perdió en 34 su gran ocasión de empatar. Pescio dribló al portero Edu pero cuando el balón iba a entrenar apareció el cordobés Bebe para mandar el balón a córner. Tanto Bebe, como el egabrense César, se mostraron muy atractivos en ElPozo a lo largo del choque.

Los locales arriesgaron a partir del minuto 37 con Pescio de portero-jugador. Sin embargo, el ansiado gol no llegó, pese a que Zequi contó con una última ocasión a 13 segundos de la bocina. El Córdoba Futsal acabó perdiendo dando una imagen positiva frente al líder.