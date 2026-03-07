El Salerm Puente Genil pone a prueba su reacción ante el líder

El Salerm Puente Genil afronta este domingo una de las salidas más exigentes de la temporada. Los pontaneses visitarán al Águilas FC, actual líder del grupo, a las 18.30 horas en el Estadio El Rubial, en un encuentro en el que intentarán prolongar las buenas sensaciones tras su última victoria.

Una reacción necesaria

El conjunto dirigido por Álvaro Cejudo llega al compromiso después de imponerse al CD Estepona (1-0) en el Manuel Polinario, un triunfo que permitió al equipo tomar algo de aire en la clasificación y cortar una racha irregular de resultados, que se había extendido con tan solo un punto de los nueve anteriores posibles. Ese triunfo supuso un pequeño impulso para un Salerm que necesita sumar con regularidad en este tramo de la temporada.

Actualmente, los pontaneses ocupan la decimotercera posición con 32 puntos, en puesto de playout. La igualdad que caracteriza a la zona baja de la tabla obliga a los rojillos a mantenerse en alerta, ya que varios equipos se encuentran separados por apenas unos puntos. De hecho, el Antoniano -actualmente en zona de permanencia- cuenta con los mismos puntos, por lo que cualquier tropiezo podría complicar nuevamente la situación.

El triunfo frente al Estepona llegó tras varias semanas en las que el Salerm no había logrado encontrar la regularidad. Antes de ese encuentro, los pontaneses habían caído frente al Almería B (2-1) y el Melilla (1-0), además de empatar en casa ante el Xerez DFC (1-1).

La asignatura pendiente fuera de casa

Si hay un aspecto que ha marcado la temporada de los rojillos ha sido su rendimiento como visitante. Lejos del Manuel Polinario, los resultados no han acompañado al equipo. De los doce partidos disputados fuera de casa, los rojillos solo han conseguido dos victorias -ante Recreativo de Huelva y Estepona, ambos en la primera vuelta-, además de un empate y nueve derrotas.

Estos números convierten al Salerm en el cuarto peor visitante de la categoría, con apenas siete puntos sumados lejos de Puente Genil, un registro que el equipo intentará mejorar en un escenario tan exigente como El Rubial.

Un líder sólido en su feudo

Enfrente estará un Águilas FC que lidera la clasificación con autoridad. El conjunto murciano suma 46 puntos y se ha consolidado como uno de los equipos más regulares del campeonato. Eso sí, los rojillos ya conocen el camino: en su careo de la primera fase de temporada, el botín se lo llevó el Salerm, con el 1-0 en el Manuel Polinario.

Además, el líder se muestra especialmente fuerte en su estadio. En los doce encuentros disputados como local ha logrado siete victorias, tres empates y tan solo dos derrotas, lo que convierte a El Rubial en un campo complicado para cualquier rival.

El Águilas llega a la cita tras caer ante el Real Jaén (3-1), aunque previamente había empatado frente al Recreativo de Huelva (0-0) y había superado al Atlético Malagueño (3-1).

Con el líder enfrente y con la necesidad de seguir sumando para alejarse del peligro, el Salerm afronta un desafío de máxima exigencia. Un partido en el que los pontaneses buscarán dar la sorpresa y confirmar que la victoria ante el Estepona puede marcar un punto de inflexión en su temporada.