Rafa Lozano Jr. hace historia al conquistar el título iberoamericano en su debut profesional

Rafa Lozano Jr. hizo historia en el boxeo nacional al ganar un cinturón internacional en su estreno como profesional, un hecho nunca visto hasta este viernes en la ciudad que le vio nacer. El cordobés logró el título iberoamericano del peso mosca (-50,800 kilos) derrotando a los puntos al venezolano Kervin Romero.

El púgil de 20 años superó a su oponente en una pelea pactada a diez asaltos. Los más de 1.400 espectadores presentes en Vista Alegre disfrutaron con el espectáculo que dieron los dos jóvenes boxeadores contendientes. Lozano Jr. se llevó el triunfo con justicia. Fue tan superior que incluso mandó a la lona a su rival en el quinto. Los jueces acabaron dándole la victoria por decisión unánime.

La pelea por la corona iberoamericana puso fin a una velada intensa con trece combates en el programa, siete femeninos y seis masculinos. El público vibró por momentos ante lo que vio sobre el ring.

Lozano Jr. golpea a su rival venezolano. / Víctor Castro

Un desafío con diez asaltos por delante

Lozano Jr. afrontaba la pelea consciente de la responsabilidad que tenía por delante. El hijo de El Balita era el favorito, por aquello de ejercer de anfitrión.

Sin embargo, en Vista Alegre iba a debutar como profesional, con lo que eso conlleva. Por primera vez iba a subir al ring con la posibilidad real de estar allí más de tres asaltos. Por tanto se trataba de un desafío nuevo para el vigente diploma olímpico y subcampeón mundial amateur. Lozano Jr. inició la pelea controlando a un rival más experto, para poco a poco descubrirle sus puntos débiles.

Romero había viajado a Córdoba con el aval de contar ya con 15 peleas profesionales en su trayectoria. Incluso llegó a luchar por un título mundial hace tres años en Buenos Aires. De esta manera, afrontaba la noche con un bagaje en el profesionalismo del que el cordobés todavía carece.

Consignas desde la esquina

Su entrenador y padre, Rafa Lozano Sr., que es además el actual seleccionador nacional, no paraba de darle consignas desde su esquina. Lozano Jr. las escuchaba con atención, como siempre suele hacer cuando está sobre un ring.

El cordobés acabó llevándose la victoria ante el aplauso unánime de un público entregado a su figura. Lozano Jr. ha hecho historia en el boxeo nacional con apenas 20 años. Ahora afrontará el resto de la temporada con la moral alta tras el éxito conseguido.

Lozano Jr. mientras escuchaba el himno nacional español. / Víctor Castro

El resto de la velada

Durante la noche subieron al ring dos cordobeses más. Ian García peleó en -63 kilos ante el pacense Alejandro Márquez. Rafael Jiménez hizo lo propio en -71 contra el canario Kalem Formento.

García poco pudo hacer ante un adversario con más experiencia y contundencia en sus golpes. El joven cordobés cayó por KO en el primer asalto al detener la pelea la colegiada por inferioridad. Jiménez perdió también en el primer asalto. Su rival canario se mostró muy superior en todo momento, obligando al árbitro a parar pronto la pelea.

Una victoria destacada obtuvo la jienense Carmen González en su estreno como profesional, para así completar la noche boxística.

Lozano Jr.: "Me he demostrado que estoy hecho de otra pasta"

Rafa Lozano Jr. declaró tras su victoria que "me he visto de lujo, le he metido unas manos pero no caía. Me he demostrado que estoy hecho de otra pasta. No hay otro como yo. Todos los que estamos en la selección hemos demostrado que podemos pelear contra cualquiera".