Josan González vuelve a Vista Alegre con el líder ElPozo Murcia para medirse al Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal regresa este domingo a Vista Alegre para disputar el partido correspondiente a la 21ª jornada de la Primera División, en el que se medirá a ElPozo Murcia a partir de las 13.00 horas.

El encuentro tendrá varios alicientes, aunque el principal será el regreso a Córdoba de Josan González, el entrenador que dirigió durante cuatro temporadas al conjunto blanquiverde y que fue clave en la consolidación del club en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El técnico de Puente Genil abandonó la entidad que preside José García Román en junio de 2024 para dirigir una academia de formación en Tailandia. Sin embargo, apenas ocho meses después, en febrero de 2025, regresó al fútbol sala español para hacerse cargo de ElPozo Murcia, club al que sigue vinculado actualmente.

La trayectoria del pontanés en Córdoba

Durante su etapa en el Córdoba Futsal, Josan González dirigió al equipo en 124 partidos de Liga, además de los correspondientes a competiciones como la Copa del Rey y la Copa de Andalucía. Bajo su dirección, los blanquiverdes lograron mantenerse en la élite y firmaron victorias históricas frente a potencias del fútbol sala como Barça, Movistar Inter o el propio ElPozo Murcia.

En el banquillo cordobés continúa Emanuel Santoro, quien fue su segundo entrenador durante aquella etapa y que asumió el cargo principal tras la marcha del pontanés.

El portero cordobés Víctor golpea el balón en un partido de esta temporada. / Manuel Murillo

El líder llega en gran momento

ElPozo Murcia aterriza en Vista Alegre como líder de la clasificación con 46 puntos y en uno de los mejores momentos de las últimas temporadas.

Curiosamente, la única derrota en el inicio del campeonato llegó precisamente ante el Córdoba Futsal, que se impuso 2-4 en la primera jornada. A partir de ese encuentro, el conjunto murciano encadenó 19 partidos sin perder entre Liga y Copa del Rey.

Invicto como visitante

Esa racha se vio interrumpida en febrero con dos derrotas consecutivas, ante Manzanares en Liga (4-5) y frente al Barça en la Copa del Rey (1-7). Ambos tropiezos se produjeron en Murcia, por lo que el equipo continúa invicto como visitante esta temporada.

ElPozo contará con tres cordobeses en Vista Alegre, entre ellos los internacionales Bebe y el egabrense César, ambos internacionales con la selección y con títulos nacionales en su palmarés.

Sin presión pero con ambición

El Córdoba Futsal afronta el partido sin la presión de la clasificación, consciente de la dificultad que supone enfrentarse al líder. El conjunto blanquiverde suma 25 puntos, lo que le otorga un margen de once sobre la zona de descenso, marcada por el Alzira con 14. Sin embargo, el equipo sí necesita sumar para seguir aspirando a entrar en las eliminatorias por el título, ya que se encuentra a cuatro puntos de la octava plaza, que ocupa el Jaén Paraíso Interior.

Para este encuentro, el técnico Emanuel Santoro no podrá contar con Arnaldo Báez, sancionado, ni con Javi Aranda, que continúa recuperándose de una lesión. Vista Alegre se prepara así para un duelo de alto nivel, con el líder de la liga frente a un Córdoba Futsal que quiere seguir soñando con los play off.