La jornada en Tercera | El Córdoba B pelea por la salvación, el Pozoblanco busca despegar y el Lucena quiere ser más líder

Se asoma una nueva prueba por el calendario de Liga para los tres equipos cordobeses concurrentes en el Grupo 10 de Tercera Federación. La vigesimoquinta, concretamente, sinónimo de la entrada en la recta de las últimas diez citas que separan el momento actual de la última fecha del campeonato regular. Se entiende, por tanto, que tanto el Ciudad de Lucena, CD Pozoblanco como Córdoba CF B aprovecharán estas fechas para poner un punto especial de intensidad en la persecución sobre sus respectivos intereses. El primer en hacerlo, al menos este fin de semana, será el propio bloque blanquiverde, sumido en plena huida del descenso y con una prueba de calibre este domingo en Utrera (12.00 horas).

Será precisamente el conjunto de Gaspar Gálvez el primero en iniciarse en la jornada dominical, que también dejará espacio para el resto de los otros dos representantes provinciales. Y es que apenas media hora después, desde las 12.30 horas, será el turno del CD Pozoblanco con su visita al Sevilla C. Terminará el cuadro aracelitano rematando la cartelera, con su cruce frente al Castilleja en el Estadio Ciudad de Lucena, a las 18.00 horas.

CD Utrera - Córdoba B (domingo, 12.00 horas)

Siguiendo el orden cronológico, también se antoja la situación de la escuadra califal como la más exigente entre las tres citas. Ligeramente espoleado por el reciente empate ante un aspirante al ascenso como el Dos Hermanas, en la Ciudad Deportiva (2-2), llega el Córdoba B, eso sí, que no camina por la senda de la victoria desde hace 11 jornadas. Un lastre demasiado pesado para optar a los puestos nobles de la tabla y, de hecho, prácticamente también a la hora de aspirar a una permanencia sin complicaciones.

Tan solo dos puntos le separan actualmente de la zona de descenso, sin ir más lejos, con 24 en el zurrón y sabiendo que el cruce frente al combinado sevillano, rival directo en la zona baja del Grupo 10, bien podría concebirse como una final anticipada. Sobre todo por un dato: una hipotética derrota podría hacer caer a los blanquiverdes en plazas de peligro al término del fin de semana. Con todo lo que ello implica.

Por su parte, igual de apurado asoma el Utrera, que con 22 puntos delimita en estas fechas el farolillo rojo con respecto a la salvación. Su última muestra debe ser una carta de presentación, tras imponerse al Castilleja (0-2) y, con ello, coger algo de oxígeno en la pelea por mantenerse.

Sevilla FC C - CD Pozoblanco (domingo, 12.30 horas)

Poco después pasará revista el conjunto pedrocheño, que anda en la pelea opuesta: ganar para reengancharse a los cinco primeros. De empatar frente al segundo clasificado, el Linense, llega precisamente el equipo dirigido por Alberto Fernández, que tras una fase de indecisión en el tránsito entre año y año, escogió la recta final de febrero para recalibrar su situación. Con 35 puntos, solo cuatro lo separan de dar caza al quinto puesto, propiedad de un Atlético Central que cuenta con un partido más.

Tocará a domicilio, además, un escenario en el que los vallesanos llevan brillando cierto tiempo: arrastran cuatro victorias consecutivas entre sus últimas cuatro salidas lejos del Nuestra Señora de Luna. Es más, son el segundo mejor visitante de toda la categoría…

Motivos, sin duda, para intimidar a un segundo filial hispalense -ante el que la entrada será gratuita en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros- que cuya pelea mira hacia fines algo más terrenales. Son 25 los puntos que acumula el Sevilla C en el casillero, tres por encima del descenso, tras caer semana atrás ante el San Roque de Lepe (2-1) y con ello cortar una racha de imbatibilidad que se había extendido por cuatro semanas.

Ciudad de Lucena - Castilleja CF (domingo, 18.00 horas)

Pondrá el broche el actual líder, el cuadro lucentino, que quiere seguir aumentando su distancia con respecto al resto de perseguidores de la primera plaza. A ocho puntos aparece el Linense, con una cita menos, los mismos que acumulan tanto Dos Hermanas como Bollullos en esta fase de la temporada. En cuanto a rendimiento, eso sí, pocos pueden igualar el ritmo a los de Antonio Jesús Cobos: encadenan cuatro triunfos y en su feudo, donde toca bregar este domingo, no conocen la derrota en la 2025-2026.

Porque tan solo el Ciudad de Lucena puede presumir de haber blindado hasta ese punto su feudo en la presente campaña, siendo, lógicamente, también el mejor anfitrión de todo el Grupo 10 de Tercera RFEF, con 31 de los 33 puntos posibles atados frente a su afición.

Por tanto, argumentos sobran sobre la mesa celeste, máxime ahora ante un rival que, por contra, llega en horas bajas. El Castilleja, que cedió hace unos días ante el propio Bollullos, se presenta como penúltimo clasificado y en busca de aprovechar una de sus últimas balas para evitar la pérdida de categoría. Suma 19 puntos, a cinco de la permanencia, aunque arrastra tan solo uno de los últimos 15 puntos disputados. A domicilio, tampoco resaltan sus datos: es el tercer peor visitante y solo ha logrado imponerse una vez lejos de casa en todo el ejercicio, ante el Córdoba B.