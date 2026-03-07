Emocionantes palabras del exboxeador Rafa Lozano: «Ver a tu hijo seguir tus pasos no tiene precio»

La histórica victoria de Rafa Lozano Jr. el pasado sábado en Vista Alegre, dejó grandes momentos en lo que fue su primera pelea profesional. El púgil se consagró con el título de Iberoamericano de peso mosca (-50.800 kilos) ante Kervin Romero. Tras la misma, su padre y entrenador, Rafa Lozano Sr., expresó su orgullo ante la heroicidad de su hijo.

Y es que, con las más de 1.400 personas que se dieron cita en Vista Alegre respaldando a su paisano, el cordobés logró mantener a raya a un experimentado rival que, pese a aguantar los diez asaltos pactados, cayó a los puntos por la decisión unánime de los jueces. El boxeador incluso mandó a la lona a su contrincante en el quinto asalto. Tras la velada, su padre, mostró en un mensaje en redes sociales su visión de «un momento muy importante».

El Balita describió en unas emocionantes palabras cómo sintió ver a su primogénito sobre el ring. «Ver a tu hijo seguir tus pasos y disfrutando del camino sinceramente, no tiene precio». El medallista olímpico reconoció el trabajo del campeón iberoamericano tras su triunfo. «Un paso que no llega por casualidad, sino después de años de formación y de aprendizaje con una preparación muy exigente para afrontar esta nueva etapa».

Rafa Lozano Jr. golpea a Kervin Romero durante el combate del pasado viernes / Víctor Castro

De hecho, como antes se mencionaba, Lozano Sr. es también su entrenador y el seleccionador nacional de la disciplina. Durante las pasadas olimpiadas, en su debut, el Balín ya tuvo un gran rendimiento consiguiendo el quinto puesto que le otorgó el diploma. Su preparador reconocía su orgullo. «El boxeo no regala nada, y cada paso que se da en este deporte se gana con disciplina y esfuerzo. Muy orgulloso de verle salir ganador y, sobre todo, de poder vivir esta experiencia a su lado».

El púgil retirado finalizó su mensaje recordando la infancia de su hijo y sus primeros momentos en la disciplina, con una ambiciosa conclusión. «Después de tantos años juntos en el ring, desde que era pequeño y empezó a conocer este mundo, compartir ahora este momento es algo muy especial para mí. Esto no ha hecho más que empezar».

Un referente en la familia

El reciente campeón iberoamericano tiene en su entrenador y padre a uno de los boxeadores españoles más laureados. El cordobés consiguió dos medallas olímpicas, un bronce en Atlanta 1996 y una plata en Sidney 2000. Posteriormente, el Balita se hizo profesional, en el 2001 y llegó a pelear por conseguir el título intercontinental en peso mosca, aunque cayó derrotado ante el francés Brahim Asloum.

Desde su retirada, Lozano Sr. se ha dedicado a su escuela de boxeo y a la preparación de su primogénito. Además, el cordobés es el seleccionador nacional desde el año 2013. Incluso, las pasadas olimpiadas, París 2024, coincidió con su hijo, que fue uno de los elegidos para representar el combinado español, y se quedó a las puertas de conseguir su primera medalla.